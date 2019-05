Vídeo: Procon apreende alimentos estragados em Itacoatiara

Itacoatiara - O Procon-AM autuou três supermercados e quatro agências bancárias durante ação de fiscalização na última semana no município de Itacoatiara, no interior do Amazonas.

Durante a ação do Procon, um total de 200 kg de alimentos perecíveis foram apreendidos em três supermercados, que foram autuados por vender produtos vencidos e sem condições para o consumo humano.



O Procon também recebeu denúncias e reclamações de moradores do município a respeito da demora em bancos, e foi constatado que quatro agências ultrapassam o limite máximo de 15 minutos para o atendimento. Os Bancos do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica e Basa foram autuados.

