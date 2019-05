Pescado apreendido beneficia mais de 20 instituições no Amazonas

Nos quatro primeiros meses deste ano, o Batalhão Ambiental estabeleceu um recorde histórico de apreensão | Foto: divulgação





Manaus - Mais de 20 entidades socioassistenciais da capital são beneficiadas com doação de pescado apreendido pelo Batalhão Ambiental da Polícia Militar e doados pela Delegacia Especializada em Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema), da Polícia Civil. Nos quatro primeiros meses deste ano, o Batalhão Ambiental estabeleceu um recorde histórico de apreensão e já contabiliza 12,5 toneladas de pescado apreendida.

Durante todo o ano passado, as ações do Batalhão Ambiental da PM resultaram na apreensão de 2,5 toneladas de pescado ilegal.

Dentre as instituições beneficiadas está o Grupo de Apoio a Crianças com Câncer (GACC), que atende 833 famílias de crianças e adolescentes com câncer, seja de Manaus e de cidades do interior do estado.

Conforme a delegada Carla Biaggi, titular da Dema, são realizadas doações de todas as apreensões de pescado realizadas pelo batalhão ou pela especializada. Carvão apreendido também já foi doado, mas é raro. Em grandes apreensões de mais de uma tonelada, cerca de três ou quatro organizações são beneficiadas ao mesmo tempo.

“Quando tem um crime de pesca ilegal, fazemos procedimento, recebemos na delegacia, fazemos termo de apreensão e selecionamos as instituições. O critério de seleção varia da disponibilidade para buscar as doações e também doar para aquelas ONG´s que não receberam na última apreensão”, informou.

A delegada disse ainda que a Dema trabalha em parceria com o programa Mesa Brasil, que faz o armazenamento, transporte e entrega do pescado às organizações. “A legislação ambiental determina que seja feita a doação para instituições não governamentais. Estamos cumprindo a lei e ajudando essas organizações que desenvolvem um trabalho muito bonito”, afirmou.

Conforme o tenente Adailson Cruz, do Batalhão Ambiental, o grande número de apreensões esse ano é fruto das fiscalizações e também do aumento de denúncias. “O planejamento é bater mais essa meta e com isso aumentar o recorde de apreensões de pescado”, comentou.

A coordenadora de projetos sociais do GACC, Flávia Saraiva, disse que a doação de pescados é recebida com muita alegria pelas crianças e famílias que são beneficiadas pelo Grupo de Apoio a Crianças com Câncer, uma vez que as crianças e adolescentes têm uma alimentação especial por serem submetidos regularmente à quimioterapia e radioterapia.

“Nós somos uma ONG não governamental e vivemos de doações. Nós atendemos tanto crianças e adolescentes de Manaus, com câncer, quanto dos municípios vizinhos. Aqui nós oferecemos toda estrutura, tanto de atendimento social, psicológico, nutricional, pedagógico, e atendemos pacientes também que residem em Manaus. Então essas doações são muito bem vindas, uma vez que a cultura deles é a alimentação do peixe, então eles amam. Quando chega uma doação dessas em grande quantidade a gente mobiliza todo mundo e ficamos muito agradecidos”, explicou.

Denúncias

A população pode contribuir com o trabalho do Batalhão Ambiental através de denúncias anônimas. Além do 181, o disque denúncia da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), o Batalhão possui uma linha direta, que funciona no telefone (92) 98842-1547.

A Dema também recepciona denúncias. A unidade da Polícia Civil fica na Rua Mozart Guarnieri, Parque Dez, zona centro-sul de Manaus. O telefone de contato é o (92) 3239-3870.

