Detran realizou mais de 400 testes de alcoolemia no final de semana

Manaus- O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) realizou 428 testes de alcoolemia, o popular bafômetro, entre sexta-feira (3) e o domingo (5), durante fiscalização da Lei Seca, em Manaus. As abordagens foram realizadas em diversas zonas da cidade e flagraram 27 motoristas dirigindo sob o efeito de álcool.

A Operação Lei Seca ocorreu em parceria com o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTRan) e a Polícia Civil. Durante a ação, 44 veículos foram removidos e 149 autos de infração foram emitidos contra motoristas por diversas irregularidades. Além disso, 29 Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH) e 34 Certificados de Licenciamento de Veículo (CRLV) foram retidos.

Os veículos recolhidos foram removidos para o Parqueamento do Detran-AM, localizado no bairro Planalto, zona centro-oeste de Manaus, até que os proprietários regularizem as pendências.

A operação faz parte da rotina de fiscalização do Detran-AM, determinada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), realizada pela autarquia por meio do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot). O objetivo da ação é promover a ordem e bem-estar social no trânsito, além de eventuais autuações quanto ao cometimento de infrações.

A ação integrada compõe a estratégia do sistema de segurança pública do Governo do Amazonas para a redução dos índices de criminalidade e ocorrências no trânsito.

Lei Seca

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a multa para quem dirige embriagado é de R$ 2.934,70. Pela Lei Seca, todos os motoristas flagrados em fiscalizações têm direito a ampla defesa, até que a CNH seja efetivamente suspensa. Se o condutor voltar a cometer a mesma infração dentro de 12 meses, o valor da multa será dobrado.

