Casa pega fogo na invasão Estrela de Davi, na Zona Norte de Manaus

Manaus - Uma casa com estrutura de madeira e alvenaria pegou fogo no fim da tarde desta segunda-feira (6). A ocorrência foi registrada na invasão Estrela de Davi, localizada no conjunto habitacional João Paulo 2, bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus, pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada para a rua Pastor Benício Leão, informando que naquela localidade uma casa estava chamas. Ao chegar no local, a guarnição combateu as chamas e conseguiram controlar o incêndio.

Ainda segundo a assessoria de imprensa da corporação, a residência foi toda consumida pelo fogo, que não se propagou para outras residências. O local tem 48 metros quadrados e ninguém estava no local quando aconteceu o incêndio.

Conforme o Cbmam, as causas do incêndio ainda são desconhecidas, mas um curto circuito pode ter provocado o sinistro. Os Bombeiros fizeram as orientações de segurança para os moradores. Ninguém ficou ferido.

