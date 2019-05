Ônibus se colidem no Terminal 1 e deixam trânsito lento em Manaus

Manaus – Um acidente de trânsito envolvendo dois ônibus do transporte coletivo, das linhas 449 e 121, dentro do Terminal de Integração 1 (T1), deixou o trânsito bastante complicado na noite desta segunda-feira (6), na área central de Manaus. Ninguém ficou ferido durante o acidente, e apenas danos materiais foram relatados pelos motoristas.

De acordo com o motorista da linha 449, da empresa Líder, ele estava desviando de um outro ônibus que estava à sua frente para seguir viagem, quando o ônibus da linha 121 colidiu na lateral esquerda do coletivo que ele dirigia.

"Eu já tinha terminado de pegar os passageiros na parada e já ia seguir viagem, quando um outro ônibus estava na minha frente. Tive que desviar e o acidente aconteceu. Esse outro motorista surgiu do nada", disse o condutor da linha 449, que preferiu não se identificar.

Já segundo o motorista da linha 121, a falta de atenção do colega foi o grande causador do acidente, que deixou os passageiros estressados com a situação. "O colega não olhou no retrovisor e foi logo entrado a esquerda para tentar ultrapassar o veículo da frente. Foi quando eu já estava na metade do caminho, e para não atingir outro ônibus de frente, tive que bater na lateral dele", explicou o motorista, que não quis revelar o nome.

A estudante Eliana Carla, que estava dentro de um dos coletivos, falou com a equipe do Em Tempo e explicou que foi tudo muito rápido. Todos os passageiros ficaram assustados com a batida, mas ninguém ficou ferido. "Sentimos o choque da batida. Ninguém se bateu forte, o ônibus não estava lotado, mas a manobra dos dois motoristas foi muito perigosa. Agora é esperar outro ônibus para seguir viagem para casa", relatou Eliana.

Os agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) estiveram no local e orientaram o trânsito dentro do Terminal. Os ônibus foram retirados pelas empresas responsáveis.

