Fecomércio promove encontro entre empresários e Suframa em Manaus

Manaus- Nesta terça-feira (7), a Fecomércio AM promove debate entre representantes do comércio, indústria e agricultura, e o superintendente da Suframa, coronel Alfredo Menezes, que fará um balanço da sua gestão à frente da autarquia, os desafios para os próximos meses e a defesa do modelo Zona Franca de Manaus em decorrência dos ataques que vem sofrendo nas últimas semanas.

O presidente em exercício da Fecomércio AM, Aderson Frota, enfatiza que será muito relevante a participação do coronel Alfredo Menezes neste encontro. "Estamos em um momento em que a Zona Franca de Manaus é alvo de agressões por parte da imprensa do Sul e Sudeste do país, em virtude da absoluta falta de conhecimento dos motivos que levaram à criação deste projeto, que não é só do Amazonas, mas sim do Brasil", salienta.

O evento será realizada no auditório da Fecomércio AM, que fica localizado no Adrianópolis.

