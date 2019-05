Sindicatos da educação não têm plano para reposição de aulas no AM

Manaus - O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas (Sinteam) e o Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus (Asprom Sindical) ainda não têm um plano de reposição de aulas definido pelas entidades que representam os professores no Amazonas. A categoria está em greve há 22 dias corridos e não existe, ainda, tempo determinado para acabar com o movimento paredista.

De acordo com a assessoria de imprensa do Sinteam, somente após a finalização da greve é que os professores, reunidos com a Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc), irão planejar a reposição das aulas para os alunos.

Na próxima quarta-feira (8), os profissionais irão reunir em assembleia geral para decidir se aceitam ou não a contraproposta do governo do Amazonas. A paralisação da categoria iniciou no dia 15 de abril deste ano .

Conforme Lambert Melo, coordenador financeiro do Asprom, o tema só irá entrar em pauta após a finalização da greve, que não tem data para acabar pois a categoria estaria decidida a não aceitar a contra proposta do governador Wilson Lima.

"É uma vergonha a proposta feita por esse governo. No que depender da gente essa greve ainda continua, nós queremos os 15% e vamos lutar por isso. Nós trabalhamos em condições sub-humanas, com alto nível de estresse. Devemos reunir em assembleia geral nas próximas semanas para decidir o futuro da categoria", disse Lambert.

Na Aleam

Nesta terça-feira (7), os representantes do Sinteam lotaram o plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), no bairro Parque Dez, Zona Centro-Sul de Manaus, para solicitar ao deputado estadual Wilker Barreto (PHS) uma audiência pública com o secretário de Estado de Educação.

A categoria busca discutir sobre o reajuste salarial da classe dos profissionais de educação e pede auditoria nas contas superfaturadas da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas (Seduc-AM) dos últimos meses.

Na sede do governo

Na terça, os professores realizaram manifestação na frente da sede do governo do estado, localizada na avenida Brasil, na Compensa, Zona Oeste de Manaus. A categoria interditou a via por diversas vezes e o trânsito no local ficou bastante congestionado. Alguns professores acampam desde os primeiros dias de greve na frente do local.

Reivindicações

Os professores da rede estadual de ensino pedem reajuste salarial de 15%, sendo 3,93% a reposição da inflação, 9,6% a perda do poder de compra referente ao período de 2015 a 2018, quando os trabalhadores ficaram sem reajuste salarial e 1,47% de ganho real. A data base da categoria venceu no último dia 1º de março.

Além do percentual de reajuste, o Sinteam reivindica aumento do auxílio localidade, congelado em R$ 30 há 30 anos, as progressões horizontais e verticais, que não vêm sendo cumpridas, vale-alimentação para todos os servidores, vale-transporte sem desconto, plano de saúde para o interior e aposentados, segurança nas escolas e fim do assédio moral por parte dos gestores.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc-AM) e aguarda uma resposta sobre o assunto.

