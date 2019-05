Autônoma busca pelo paradeiro de irmão em Manaus

Manaus - O sonho de conhecer os familiares por parte de pai, motivou a amazonense Patrícia de Oliveira Lima a iniciar uma busca pelo irmão paterno, identificado apenas como "Pedrinho", que supostamente reside em Manaus. Durante buscas pela internet, Patrícia teve o conhecimento de cinco irmãos que residem em Guanambi, na Bahia.

Ao descobrir o paradeiro dos irmãos em uma rede social, Patrícia teve a confirmação de que era filha do jornalista alemão Pedro Diedrichs.

"Eu conheço uma amiga que trabalha em um cartório. Passei as informações que coletei sobre os meus irmãos no Facebook e ela confirmou que eram meus parentes", disse Patrícia descrevendo que por meio dessa confirmação soube da morte do pai.

"Essa amiga disse que o meu pai tinha falecido há sete anos. Com isso eu desabei, mas fiquei feliz em saber que eu tenho irmãos na Bahia".

Jornalista Pedro Diedrichs, pai da Patrícia | Foto: Divulgação

Segundo Patrícia, o primeiro contato com os parentes distantes foi com um tio que reside em Santa Catarina. "Mandei uma mensagem para o meu tio. Ele demorou um pouco para responder, o que me deixou aflita, mas foi ele quem me confirmou a história de que o meu pai, no tempo em que esteve em Manaus, teve uma filha e um filho", frisou.

Patrícia vive longe do pai desde os 9 meses de idade. E desde então, convive com a mãe que, segundo ela, não gosta de falar sobre o motivo da separação. No entanto, isso não a impediu de procurar o pai e ter informações sobre os familiares distantes. Mas ela lamenta por ainda não conhecer os irmãos pessoalmente.

“Todos eles já sabiam da minha existência. Meu pai tinha fotos minhas e roupas com o meu nome bordado. Ele mostrava para eles e falava sobre nós”, disse.

Atualmente, Patrícia procura pelo irmão, que também é amazonense. Ela pretende reunir todos os irmãos. “Pretendo encontrar ele logo. Ao todo, somos sete e quero reunir todos”, concluiu.

Patrícia mora no bairro São Raimundo, Zona Oeste de Manaus, e trabalha como vendedora autônoma.

Quem tiver informações que podem levar ao paradeiro de Pedro, irmão da Patrícia, pode entrar em contato pelo número: (92) 9944-8516

Leia mais:



Mayra Cardi sofre nova tentativa de sequestro com a filha

Mulher dá a luz em viatura da PM no Rio de Janeiro