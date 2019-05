Procon encontra alimentos impróprios para o consumo no Vieralves

Manaus- O Programa Estadual de Proteção e Orientação do Consumidor (Procon-AM) realizou fiscalização, nesta terça-feira (7), em um supermercado no bairro Vieiralves, Zona Centro-Sul e constatou que 20 produtos diferentes estavam inadequados para o consumo humano, dentre eles enlatados, carnes embaladas a vácuo, cogumelos, endívias, uvas, iogurtes, linhaça e massa semi-pronta.

No ato da fiscalização, o supermercado recebeu autos de constatação e apreensão por comercializar produtos vencidos, de acordo com a data impressa nas embalagens. "Inclusive, alguns produtos venceram em março e abril passados, ou seja, trata-se de um caso de extremo descuido com a qualidade do que se oferece ao consumidor. É a prova da infração contra o Código de Defesa do Consumidor ", explica o gestor do Procon-AM, Jalil Fraxe.

Foram inutilizados, 69 enlatados (frutas e legumes em calda); 6,5 kg de endívias; 3,5 kg de cogumelos de Paris; 3,4 kg de tambaqui; 3,9 kg de língua suína; 2,3 kg de linguiça portuguesa, entre outros. "Não foi uma apreensão de grandes proporções, mas, independente da quantidade, coloca a saúde dos consumidores em risco e, portanto, infringe a Lei", destaca Fraxe.

*Com informações da assessoria

