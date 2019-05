Arthur Virgílio leva casos de insegurança em Manaus ao governo federal

Prefeito falou da insegurança que atinge servidores e unidades administrativas da prefeitura de Manaus | Foto: Mário Oliveira/Semcom

Manaus - O ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, Carlos Alberto Santos Cruz, recebeu na manhã desta quarta-feira (8), informações do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, sobre os casos de violência urbana sofridos por servidores e contra unidades administrativas e de saúde da Prefeitura de Manaus. Prefeito e ministro também falaram da parceria do governo federal em projetos para Educação e Assistência Social.

De acordo com o prefeito, o ministro Santos Cruz recebeu as informações da Prefeitura de Manaus com a preocupação e atenção que o tema merece. “O general Santos Cruz é uma pessoa sensata e muito correta. Ele colocou todos os seus auxiliares fundamentais para ouvirem os relatos que eu tinha a fazer. Falei da insegurança em Manaus, no que tange aos assaltos a ônibus e unidades de saúde e invasões de terras lideradas pelo tráfico. Falamos, enfim, sobre as diversas situações vexatórias pelas quais temos passado. Reafirmei que precisamos investir em educação e políticas públicas para ganhar os corações dos jovens que são aliciados para serem soldados do tráfico de drogas”, explicou.

O prefeito ressaltou que exemplos não faltam de que programas sociais e educacionais bem aplicados rendem excelentes resultados, como as equipes da escola municipal Jorge Rezende Sobrinho, na zona Leste, que representaram a rede pública de Manaus no Torneio de Robótica First Lego League (FLL) Open European Championship 2017, na Dinamarca, obtendo resultado expressivo entre os países que participaram da competição.

Outro exemplo citado por Arthur é a participação de alunos das escolas municipais Lucila Freitas e Engenheiro João Alberto Menezes Braga, ambas na zona Norte, que irão para Nova York, em junho deste ano, a convite da Associação Brasileira de Incentivo à Ciência (Abric) para participar da Genyus Olympiad. O convite foi feito em reconhecimento aos projetos que os estudantes apresentaram durante a 6ª Feira de Ciências do Amazonas.

A primeira-dama e presidente do Fundo Manaus Solidária, Elisabeth Valeiko Ribeiro, relatou que o Fundo recebe pedidos de ajuda vindos de famílias ameaçadas pelo crime organizado, especialmente as que têm adolescentes e crianças sob risco de aliciamento pelo tráfico. “Somente com educação podemos reverter esse quadro. A Prefeitura de Manaus tem projetos exitosos de valorização de alunos em escolas que ficam em áreas dominadas pelo tráfico, mas precisamos colocar o perigo das drogas como algo efetivo dentro das salas de aula”, ressaltou.

Durante a reunião, que ocorreu no gabinete do ministro Santos Cruz, no Palácio do Planalto, o prefeito recebeu o compromisso de que a Secretaria de Governo fará um relatório sobre o crime organizado e a insegurança em Manaus. Esse documento, de acordo com o ministro Santos Cruz, será a base das próximas reuniões sobre o assunto no âmbito do governo federal, envolvendo o ministério da Justiça e Segurança Pública.

O prefeito Arthur Virgílio Neto manifestou preocupação com o ataque sofrido nesta quarta-feira (8) contra uma patrulha da Polícia Militar, nas proximidades do município de Coari. A equipe comandada pelo tenente-coronel Pedro Moreira foi atacada no rio Solimões e os policiais da patrulha se separaram, sendo posteriormente reagrupados e encaminhados para Manaus. De uma comunidade ribeirinha, um militar conseguiu contato telefônico e reportou o acontecido pedindo reforços.

