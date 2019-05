Justiça do AM ordena que o Hospital Santa Júlia atenda clientes Unimed

Manaus - O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), em decisão tomada nesta quarta-feira (8), ordenou que o Hospital Santa Júlia continue prestando atendimento aos clientes da Unimed Manaus. A sentença foi assinada pelo Juiz de Direito plantonista, Fábio César Olintho de Souza. Em caso de não cumprimento da decisão, o hospital pode ser multado em até R$ 10 mil por dia.

Olintho considera que a não-manutenção do serviço viria a oferecer risco de vida aos usuários e clientes da cooperativa Unimed Manaus, ao privá-los de atendimento. Ainda na decisão, o juiz determinou que o Hospital Santa Júlia, localizado na Zona Centro-Sul de Manaus, está impedido de veicular em redes sociais ou qualquer outro meio de comunicação sobre a suspensão aos beneficiários da Unimed Manaus, sob pena de multa.

Santa Júlia alega quebra de contrato

A assessoria do Hospital Santa Júlia informou que a administração do hospital ainda não confirmou o recebimento de nenhum documento oficial. "Caso isso se concretize e o hospital receba a liminar, o assunto será tratado diretamente e exclusivamente pelo departamento jurídico", diz a nota.

De acordo com a direção do hospital, a suspensão do atendimento aconteceu por conta de questões contratuais que não foram cumpridas pela cooperativa. A direção da unidade ainda informou que a suspensão, que vai acontecer a partir das 12h de quarta-feira (8), não é uma prerrogativa do Hospital Santa Júlia, que comunicou a Unimed com antecedência e deu tempo e possibilidade para os ajustes contratuais, que não foram realizados.

"A suspensão se deu para que o Hospital Santa Júlia consiga manter a excelência em seu atendimento, que já é uma marca registrada na cidade", diz o posicionamento da unidade.

Posicionamento da Unimed Manaus

Em nota, a Unimed repudiou a postura dos dirigentes do Hospital Santa Júlia por se recusarem a prestar atendimento, indo em contrariedade ao contrato firmado em 21 de março de 2019, desobedecendo inclusive uma decisão do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM).

Segundo a direção, a postura da direção "expõe os usuários da Unimed Manaus a constrangimento e representa uma grave ameaça a saúde desses pacientes", que podem até mesmo vir a correr risco de morte sem atendimento. "Os diretores da Unimed Manaus pedem sensatez da direção do Hospital Santa Júlia, além de reiterar a sua disposição para tratar administrativamente qualquer ponto divergente no contrato para a celeridade da situação", finaliza a nota.

Edição: Lucas Vítor Sena

