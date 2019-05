Quatro terminais de bairros são reformados em Manaus

Manaus- Usuários de quatro terminais de bairros da capital passam a contar com mais conforto e acessibilidade, resultado das obras de reforma finalizadas nesta semana pela Prefeitura de Manaus. Os terminais reformados estão no conjunto Ouro Verde e no Coroado, Zona Leste, e nos bairros Santo Antônio e Nova Esperança, zona Oeste, e atendem aproximadamente 50 mil passageiros do transporte coletivo, diariamente.

“Estamos cumprindo mais uma determinação do prefeito Arthur Virgílio Neto, de oferecer melhores condições de trabalho aos operadores do sistema de transporte, bem como para os usuários, que desde a saída de suas casas para seus compromissos até o retorno, precisam de mais comodidade e conforto, para minimizar o estresse do dia a dia. E as pessoas com deficiência precisam cada vez mais estar no foco das nossas atenções”, declarou o superintendente municipal de Transportes Urbanos (SMTU), Franclides Ribeiro.

Uma novidade nas reformas foi a implantação de rampas de acesso para pessoas com deficiência. No bairro Nova Esperança, motoristas e cobradores, além de passageiros que usam as linhas 225 e 221 elogiaram as mudanças implementadas. “Antes tínhamos só um banheiro e, agora, temos um masculino e outro feminino. O local também estava muito antigo e ganhou toda essa nova estrutura. Até uma rampa para deficiente foi colocada e aqui temos alguns cadeirantes que agradeceram a implantação”, declarou a cobradora da linha 255, Andrea Limeira de Aguiar.

O aposentado José Oliveira, 50, morador do conjunto Cophasa, no Nova Esperança, disse ter se surpreendido com a reforma. “Houve uma expansão do terminal e agora também estamos mais protegidos de sol e de chuva. Ficou bom!”, avaliou.

Outro terminal que recebeu os trabalhos de reformas foi do bairro Santo Antônio, onde operam as linhas 111 e 112. No local, o motorista da linha 111, Alexandre Santiago da Cruz, 31, disse que os serviços trouxeram mais bem-estar aos operadores do sistema e passageiros. “Nós já havíamos pedido a reforma e, agora, finalmente, ela foi executada. Melhorou o banheiro e o local onde fica o bebedouro. O terminal também não tinha uma aparência muito boa e vemos que foi tudo renovado”, comemorou.

Na zona Leste, o terminal de linha do bairro Coroado atende às linhas 001, 002, 517 e 515. No conjunto Ouro Verde, o terminal atende às linhas 540, 541 e 542.

Emenda parlamentar

Os recursos para reformas dos terminais têm origem em uma emenda parlamentar do vereador Jaildo dos Rodoviários. Em dezembro do ano passado, o parlamentar apresentou projeto de lei para destinar recursos orçamentários, no valor de R$ 250 mil, para a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), voltados aos serviços de reformas.

