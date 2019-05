Presos do Compaj se preparam para o Enem 2019

Os reeducandos do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), estão recebendo aulas preparatórias para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os estudos fazem parte do “Projeto Bambu”, desenvolvido pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e Umanizzare Gestão Prisional, empresa que faz cogestão em seis presídios do estado.

O “Projeto Bambu” visa oferecer aos reeducados um espaço didaticamente adequado e motivador para criação e manutenção de grupos de estudo preparatórios, dispondo de estagiários para dirimir dúvidas, potencializando a chance de sucesso nos exames.

“Agora também contamos com dois reeducados trabalhando no projeto para auxiliar os estudantes a qualquer momento, seja para encontrar um livro na biblioteca ou tirar dúvidas de alguma lição na hora”, informou a gerente técnica da Umanizzare, Sheryde Karoline.

As aulas foram divididas em quatro módulos. Neste primeiro, o reforço escolar está voltado para provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Redação e Ciências Humanas e suas Tecnologias. “Em junho faremos um simulado, para que tenham noção de tempo de prova e do que aprenderam, como forma de se familiarizar com o exame. Em outubro, iremos fazer outro simulado, referente ao aprendizado de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática”, explicou Sheryde.

Encceja

Em paralelo às aulas preparatórias para o Enem, outro grupo de reeducandos do Compaj estuda para fazer, no final deste ano, o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos para Pessoas Privadas de Liberdade – Encceja Nacional PPL.

Sisu e Prouni

Os responsáveis pedagógicos também encaminham os candidatos ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e demais sistemas relacionados à educação superior. A depender da nota da prova, os internos podem solicitar certificação do Ensino Médio e também concorrer a vagas pelo Universidade Para Todos (Prouni).

Remição de pena

Os privados de liberdade que participam dos programas terão a pena reduzida. A legislação de execução penal define que, para cada 12 horas de estudos regulares, há remição de um dia.

Segundo o reeducando Daniel (nome fictício), “tudo é possível a partir do momento em que temos uma oportunidade, mudamos nossas atitudes e a aproveitamos da melhor forma”. “Estou convencido de que as opções de vida só podem ser melhores por meio da educação”, declara ele.

Leia mais:

Inscrições para o Enem 2019 começam nesta segunda-feira

Enem 2019 registra mais de um milhão de inscritos no primeiro dia