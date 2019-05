Promoção em Manaus levará mãe para Gramado, no RS; participe!

A cada R$ 30 em compras, o cliente já está participando da promoção | Foto: Divulgação

Manaus - Além de preço baixo e produtos de qualidade, quem escolher comprar o presente do Dia das Mães no Shopping Phelippe Daou, na zona Leste, poderá ainda concorrer a uma passagem para Gramado, cidade no Rio Grande do Sul.

A cada R$ 30 em compras, o cliente já está participando da promoção “Leve sua Mãe a Gramado”. Basta preencher o cupom e concorrer a uma passagem para ir conhecer a serra gaúcha. A promoção é válida para todo o mês de maio, no maior centro de compras do projeto “Viva Centro, Galerias Populares”, da Prefeitura Manaus.

“A passagem dá direito a um acompanhante e mais hospedagem para quatro dias em Gramado. São 30 dias de promoção com pequenos brindes sendo sorteados diariamente”, ressaltou José Assis, coordenador institucional da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio informal (Semacc).

A promoção é válida para todo o mês de maio | Foto: Altemar Alcantara/Semcom

Além da passagem, os clientes concorrem, também, ao sorteio de um fogão de quatro bocas, um micro-ondas, um jogo de mesa com quatro cadeiras e uma batedeira. O sorteio principal acontece no dia 31 de maio, às 18h, no hall central do Shopping Phelippe Daou.

A expectativa dos microempreendedores do espaço é de que haja um crescimento de mais de 10% nas vendas. De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDLM), a data é a segunda melhor em faturamento para o comércio, perdendo apenas para o Natal.

“Nós convidamos os moradores das zonas Norte e Leste de Manaus e também quem ainda não conhece o Shopping Phelippe Daou para fazer suas compras com a gente. Temos produtos especiais, de qualidade e com precinho bem em conta para presentear as mães. Você compra e ainda concorre a prêmios”, destacou a lojista Rafaela Marques.

O Shopping Phelippe Daou fica na avenida Camapuã, zona Leste, em frente ao T4 e, esta semana, funciona somente até o sábado, das 8h às 20h. A partir da próxima segunda-feira, 13/5, o horário de funcionamento vai se encerrar às 18h e, aos domingos, o centro de compras não funciona.

*Com informações da assessoria

