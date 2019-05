Mulheres doam amor e vida por meio do leite materno no Amazonas

Nos primeiros meses da criança a amamentação é essencial | Foto: Reprodução

Manaus - O Brasil é referência mundial em doação do leite materno, segundo o Ministério da Saúde. No Amazonas, os bancos de leite atendem quase quatro mil crianças por ano chamam a atenção das mulheres em período de amamentação a quebrarem o preconceito e o medo de doar esse líquido que pode salvar as vidas dos pequenos.

Há diversas razões para se doar leite materno. A primeira delas, e talvez a mais importante, é que você literalmente salva-vidas. O leite ainda contribui diretamente com a recuperação de bebês que não podem ser amamentados pelas genitoras, ou por motivo de doença ou porque elas não produzem o líquido -que também disponibiliza o melhor “fortificante” que um bebê precisa.

Conheça como o processo de doação é feito e mulheres que doam o seu tempo para amamentar crianças que precisam do leite materno.



A amamentação é parte importante para o desenvolvimento do bebê | Foto: Marcely Gomes

Samara de Oliveira é psicopedagoga, tem 36 anos e dois filhos, e foi incentivada a doar leite no nascimento do segundo filho. Ela só passou a ter conhecimento sobre o ato de doar leite, por meio de palestras na maternidade. A partir desse contato, a profissional entendeu a importância do ato e passou a ser doadora assídua do banco de leite.

“Não tinha observado a tamanha importância da doação de leite, até porque não lembro se davam palestra assim, demonstrando a relevância de doar leite, na minha primeira gestação. Eu tive muito leite, mas por falta de conhecimento, eu não doei na primeira vez. Achava que não era tão necessário assim e tinha medo de faltar leite para a minha filha", relatou Samara - que começou a realizar as doações a partir do 14º dia após o segundo parto.

Como funciona a coleta?



Segundo Samata, a coleta é feita na casa dela, situada no Conjunto Nova Cidade, Zona Norte de Manaus. Ela recebe a visita agendada do motorista do banco de leite, pelo menos, uma vez na semana.

Samara faz a coleta e deixa o leite armazenado com o preparo adequado. A psicopedagoga recebeu orientações das enfermeiras durante o treinamento. O prazo de armazenamento do líquido é de até 10 dias. Caso contrário, ela precisa ir deixar os frascos no banco de leite.

Mulheres que amamentam frequência produzem mais leite | Foto: Reprodução

Samara se orgulha em fazer parte das 341 doadoras dos Bancos de Leite Humano (BLH), coordenados pela Secretaria de Estado de Saúde (Susam). A profissional da educação recomenda que mais mulheres façam o mesmo, pois o estoque de leite é baixo para atender a demanda nas maternidades.

“Estou contribuindo para manter vidas inocentes que tanto precisam. As crianças da UTI são as que mais ganham com a minha doação. Apesar de não ter contato com elas ou com as mães, eu me sinto muito feliz, afinal são vidas que estão ali. Não custa muito do meu tempo e vale a pena fazer. Como mãe: se estivesse no lugar dessas mulheres que precisam do leite, eu gostaria que outras mulheres me ajudassem. Me sinto privilegiada, pois sei que posso ajudar outras mães e seus bebês”

A técnica em enfermagem, Moniete da Gama trabalha no banco de dados e também é doadora de leite. Ela consegue doar em grande quantidade e diz que o processo de doar é natural, não é doloroso e faz bem para todas.

Doar leite salva vidas de crianças em UTI | Foto: Bruna Oliveira

"Estou ajudando a salvar vidas, é para recuperação das crianças que precisam. Eu trabalho com isso todo dia e se posso fazer a minha parte, eu me sinto feliz como doadora."

Os bancos de leite no Amazonas

Os três bancos de leite humano (BLH) coletaram, no primeiro trimestre deste ano, cerca de 480 litros de leite que foram direcionados a 1.244 bebês. A retirada do leite pode ser feita na residência das doadoras.

As enfermeiras vão até a casa da doadora, levam o kit para coleta, ensinam como é o procedimento, a conservação do leite e marcam o dia para buscar o frasco com o material coletado.

A unidade depende do apoio do grupo “Amigos do peito”, composto por taxistas voluntários que dispõem do seu tempo para ir às casas das doadoras fazer a coleta.

Anjos que ajudam: projeto taxista 'Amigo do peito' fornecem os carros para a coleta residencial | Foto: Arquivo pessoal

Todos os dias a equipe faz a parte de conscientização das mães que estão internadas nas maternidades do Amazonas sobre a doação do leite materno. O leite recebido é destinado aos bebês que estão em UTIs, pois eles são prioridades no atendimento. Os leites pasteurizados, que passam por todo o processo de purificação, são indicados para todos os bebês.

É preciso ter cuidado com o leite doado?

O aleitamento cruzado, que é conhecido como “ama-de-leite”, onde a criança é amamentada diretamente no seio de outra mulher, não é recomendado devido ao risco do bebê contrair doenças. Já o leite doado passa por um processo de verificação e pasteurização para estar apto ao consumo.

Segundo os especialistas, o aleitamento cruzado é contraindicado pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A enfermeira Ana Hilda, responsável pelo banco de leite na maternidade Azilda da Silva Marreiro, atenta para os riscos desse tipo de troca de amamentação.

“Além do leite materno ser saudável e ter tudo o que o bebê precisa, é também um transmissor de doenças, por isso não indicamos que a criança mame diretamente em outra mãezinha”.

Se a mãe não consegue produzir leite, a equipe trabalha a estimulação da produção de leite e também instiga a sucção por parte do bebê. Uma das técnicas que ajudam nesse condicionamento é a mãe colocar a criança para mamar seguidas vezes.

Dificuldades

Muitas das mães têm resistência em doar o leite, geralmente fazem nos primeiros meses, enquanto ainda estão em licença maternidade. Depois que voltam ao trabalho, elas deixam de doar. Por conta disso, segundo a enfermeira Ana Hilda, o processo dura entre dois a três meses.

A coleta precisa seguir as recomendações de higiene dadas em treinamento | Foto: Bruna Oliveira

Outra questão cultural que dificulta a doação é o medo de faltar leite para o seu próprio bebê, além das mulheres pensarem que a quantidade produzida não vai servir para doação. Segundo a enfermeira, isso é mito. A tendência da produção é diminuir com o passar do tempo, porém o leite não acaba.

Mitos sobre a amamentação

Se a mão não quiser coletar em casa pode se dirigir à uma unidade de coleta | Foto: Bruna Oliveira

O leite é materno é fraco?

O leite da mãe possui um aspecto “ralo”, mas tem a composição suficiente para ser o alimento principal para a criança.

Eu não produzo porque não ingiro muito líquido?

A produção está relacionada com o estimulo do bebê no peito - com a sucção. - Segundo a enfermeira, as mães não produzem leite porque tiram a criança da amamentação por causa de dores.

A alimentação influencia, mas não está relacionada a produção em pequena escala.

Os benefícios da amamentação

O leite tem tudo o que o bebê precisa. Ele possui em sua composição de todas as gorduras, proteínas, vitaminas e anticorpos que a criança precisa. É um alimento completo, a mãe não precisa ter dinheiro para que o bebê seja saudável na alimentação.

Benefício financeiro para a família

O aleitamento materno é econômico, pois não há necessidade de outros leites produzidos.

| Foto: Bruna Oliveira

Favorece a mastigação

A sucção e a mastigação são estimuladas na amamentação. O processo exercita a mandíbula, diminui doenças como a medalite, a faringite, otite e também a diarreia. O leite possui lactobacilos que normalizam o intestino da criança.

Favorece o vínculo da mãe com o bebê

O momento da amamentação é o elo de contato, pois não se trata apenas de uma alimentação, mas de uma troca de carinho que existe entre os dois.

A mãe que deseja doar não precisa ir ao banco de leite, pode ligar para a maternidade e agendar a visita para receber o kit. Ou se está amamentando e precisa de mais orientações, ligue para o Disk Saúde 136.

Campanha

Para incentivar as mulheres em período de amamentação a doarem, a Susam, por meio da Coordenação Estadual de Saúde da Criança, realiza a partir do dia 17 de maio a programação alusiva ao Dia Nacional de Doação de Leite Humano, celebrado no dia 19 deste mês, nos três BLH da secretaria.

Serão realizadas palestras para divulgação e sensibilização nas recepções das maternidades e nos Alojamentos Conjuntos (Alcons), além de rodas de conversas com gestantes das unidades básicas de saúde (UBS) ligadas à Maternidade Azilda Marreiro.

Mulheres que amamentam frequência produzem mais leite | Foto: Reprodução

Listas de Banco de Leite e Postos de Coleta- Informações Ascom Susam

1.Banco de Leite Humano da Maternidade Galileia:

Postos de Coleta

SOPHIA ROCHA RODRIGUES - HUFM

Rua Camapuã , 108 , Cidade Nova II

Manaus - CEP: 69097 720

Tel.: 3649 2750

A unidade é referência na Zona Norte em coleta de leite materno | Foto: Bruna Oliveira

UBS ARMANDO MENDES

Rua 5 S/N, , Bairro Manôa

Manaus - CEP: 69090-890

Tel.: 92-3581-2273

toniamicaela@hotmail.com

MATERNIDADE AZILDA MARREIRO

Av. samaúma, monte das Oliveiras

2.Banco de Leite Humano da Maternidade Ana Braga

Postos de coleta

POSTO DE COLETA DE LEITE HUMANO MATERNIDADE ANA BRAGA

Alameda Cosme Ferreira, s/n , São José

Manaus - CEP: 69083-000

Tel.: 92-3647-4235

Tel.: 97-9485-0796

POSTO DE COLETA CANTINHO DO LEITE MARIA ADRIANA MOREIRA - HOSPITAL VÓ MUNDOCA

Avenida amazonas, Cristo Rei

Borba - CEP: 69200-000

Tel.: 92-3512-1104 - Fax: 92-3512-1104

MATERNIDADE NAZIRA DAOU

Av. Camapua, 108 , Cidade Nova

Manaus - CEP: 69097-720

Tel.: 92-3649-2650

POSTO DE COLETE DE LEITE HUMANO DA EMPRESA P&G

Av Guaruba, 740 , Distrito Industrial

Manaus - CEP: 69075-080

Tel.: 92-3616-2229 - Fax: 92-3616-2196

pinheiro.k@pg.com

blh_am@hotmail.com

POSTO DE COLETA DE LEITE HUMANO DA MATERNIDADE CHAPOT PREVOST

Estrada do Aleixo km 16 , 190 , Colônia Antônio Aleixo

Manaus - CEP: 69020-282

Tel.: 92-3616-3400

chapot@gmail.com

POSTO DE COLETA DE LEITE HUMANO UBS DR. AMAZONAS PALHANO

Rua Antônio Mathias, 00 , São José Operário

Manaus - CEP: 69085-010

Tel.: 92-3248-3207 - Fax: 92-3214-1135

eurinetesantana@pmm.am.gov.br





POSTO DE COLETA DE LEITE HUMANO DE ITACOATIARA

R. Acácio Leite, 2.593 , Iraci

Itacoatiara - CEP: 69101-071

Tel.: 92-9399-4343

hosp-itacoatiara@saude.am.gov.br

| Foto: Bruna Oliveira





POSTO DE COLETA DE LEITE HUMANO - EMPRESA SAMSUNG

Av. dos Oitis - Distrito Industrial I

Manaus - AM, 69007-002

Tel.: 92-98206-2924

POSTO DE COLETA DE LEITE HUMANO DA MATERNIDADE MOURA TAPAJÓS

Av. Brasil, 1.335 , Compensa I

Manaus - CEP: 69036-110

Tel.: 92-3216-8158

POSTO DE COLETA DE LEITE HUMANO NEIDEANA RIBEIRO DE ARAUJO

Rua 1º de fevereiro, 10 , Nova Esperança

Tabatinga - CEP: 69640-000

Tel.: 97-3472-3372

pauline.campos@institutonovoscaminhos.org.br

3. Banco de Leite Humano Fesinha Anzoategui – Maternidade Balbina Mestrinho

Postos de Coleta

PCLH - MATERNIDADE BALBINA MESTRINHO

Rua Duque de Caxias, 1.142 , Praça 14

Manaus - CEP: 69020-140

Tel.: 92-3182-4500 - Fax: 92-3182-4546

POSTO DE COLETA DE LEITE HUMANO DA UBS SÃO FRANCISCO

Rua: Rodolfo Vale, 0.000 , São Francisco

Manaus - CEP: 69079-440

Tel.: 36-6344-59 - Fax: 36-1149-59

ligismar.mavignier@pmm.am.gov

PCLH - INSTITUTO DA MULHER DONA LINDU

Av. Recife , 1.581 , Adrianópolis

Manaus - CEP: 69008-200

Tel.: 92-3643-8100 - Fax: 92-3643-8172

geinstitutodamulher@gmail.com

PCLH - MARTENIDADE ALVORADA

Rua 07, Esquina com a AV. A , Alvorada I

Manaus - CEP: 69042-150

Tel.: 92-3659-2800 - Fax: 92-3659-2800

mat_alvorada@saude.am.gov.br

PCLH - HOSPITAL ADVENTISTA DE MANAUS

Av. Governador Danilo Areosa, 139 , Distrito Industrial

Manaus - CEP: 69075-351

Tel.: 92-2123-1313

PCLH - HOSPITAL MATERNIDADE UNIMED MANAUS

Av. Constantino Nery, 1.678 , São Geraldo, Nossa Senhora das Graças

Manaus - CEP: 69053-002

Tel.: 92-3212-2000 - Fax: 92-3212-2080





PCLH - HOSPITAL SAMEL ASSISTÊNCIA MÉDICA

Av. Joaquim Nabuco , 1.755 , Centro

Manaus - CEP: 69020-030

Tel.: 92-2129-2273

qualidade@samel.com.br

| Foto: Arte: Desirée Souza

