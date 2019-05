Águas de Manaus oferece serviços gratuitos à população neste sábado

Manaus- A Águas de Manaus vai oferecer seus serviços para a população da zona Norte da cidade neste sábado (11). Serão dois pontos de atendimento itinerante: o Centro de Convivência Padre Pedro Vignolia, na Cidade Nova e a Escola Municipal Sérgio Augusto Pará Bittencourt, no bairro Novo Israel.

Os moradores terão a oportunidade de renegociar débitos com a concessionária em parcelas que podem chegar até 120 vezes, solicitar vistorias, efetuar a troca de titularidades nas contas, fazer o cadastro na tarifa social (benefício que concede 50% de desconto nas faturas) e solicitar novas ligações de água.

Uma das ações acontecerá no Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignolia, localizado no Cidade Nova, no horário de 8h às 12h. O atendimento acontecerá em parceria com órgãos públicos, privados e voluntários.

Outro ponto de atendimento itinerante, será disponibilizado também no sábado (11) na Escola Municipal Sergio Augusto Pará Bittencourt, localizada na rua do Amor, nº 02, no bairro Novo Israel, no horário de 8h às 12h, dentro do evento “Prefeitura + Presente”, que reúne, a cada 15 dias, as secretarias da Prefeitura de Manaus e outros órgãos parceiros que atuam no atendimento do cidadão em um único espaço, facilitando o acesso e oferecendo maior comodidade à população.

A concessionária já possui um projeto de serviços itinerante, o “Vem Com A Gente”, que já percorreu diversos bairros da capital desde agosto do ano passado. Nesta semana, as vans itinerantes estão no Conjunto Cidadão 10, na zona Oeste.

A partir da segunda-feira, o Vem com a Gente começa a atender o bairro da Compensa. Desde agosto de 2018, mais de 250 mil pessoas já foram beneficiadas nas ações itinerantes da Águas de Manaus.

