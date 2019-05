Vídeo: alunos do AM se preocupam com cortes em instituições federais

Manaus - Instituições federais de todo o Brasil estão preocupadas após Ministério da Educação anunciar corte orçamentário de 30%. Professores e alunos programam manifestação nacional para o dia 15 deste mês.



O anúncio do corte orçamentário às universidades e institutos federais feito pelo ministro da educação há uma semana deixou muitos educadores preocupados. O bloqueio das verbas já foi identificado em Manaus.

Em Brasília, o deputado federal José Ricardo (PT) se pronunciou sobre o caso e considerou a situação como lamentável. O deputado federal Alberto Neto (PRB) também se pronunciou sobre o corte orçamentário.

Apenas na UFAM o corte será no valor de R$ 38 milhões | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

IFAM e UFAM

Professores do Instituto Federal do Amazonas (IFAM), se dizem receosos principalmente com os contratos de terceirizados. Os alunos do instituto podem ter as visitas técnicas cortadas da grade escolar por causa da falta de verbas e os atletas patrocinados pela instituição também podem ter as atividades cortadas.

Na Universidade Federal do Amazonas (UFAM) o corte vai impactar de forma negativa várias atividades. A preocupação também é com os trabalhadores terceirizados. Em nota, a UFAM disse que o corte vai afetar todas as despesas da instituição, e que tenta resolver a situação junto ao Ministério da Educação.

A universidade teve mais de 38 milhões do orçamento bloqueado. Até os pagamentos de água e luz estão comprometidos. Professores dos institutos federais de todo o país estão organizando uma paralisação nacional para o próximo dia 15 deste mês.

