Nova academia ao ar livre é inaugurada no Centro de Manaus

Manaus - A academia ao ar livre de número 60 de Manaus foi inaugurada na noite desta quinta-feira (9) pela Prefeitura de Manaus, e funcionará na rua Silva Ramos, no Centro da cidade. O novo espaço foi inaugurado pelo chefe da Casa Civil, Arthur Bisneto e contou com a presença de vários moradores da região, que já aproveitaram para usar o novo espaço.

"O espaço foi construído pela Prefeitura com os recursos de emenda parlamentar do vereador André Luiz (PTC). O valor investido foi cerca de R$ 87 mil, e a academia vai beneficiar demais a comunidade, que antes tinha um espaço ocioso e agora vai poder praticar atividades físicas", afirmou Bisneto.

O chefe da Casa Civil ainda anunciou durante o evento que a quadra de esportes que fica ao lado da academia ao ar livre vai ser revitalizada pela Prefeitura. A ideia é que os moradores tenham mais uma opção segura para se exercitar e se divertir com os eventos realizados na comunidade.

Logo na inauguração, população já aproveitou para fazer uso da nova academia | Foto: Raphael Tavares/EM TEMPO

O eletricista Reginaldo Barbosa conversou com a equipe de reportagem do EM TEMPO sobre a importância de espaços como esse para a prática de exercícios, e como eles são bons para manter uma vida saudável. Ele é morador do bairro Morro da Liberdade, na Zona Sul, e procurou o local após saber da inauguração. "Gosto da área central da cidade e ter um espaço para me exercitar deixa tudo ainda mais atrativo. Vou poder praticar musculação e quem sabe trazer a família para se divertir e passear na praça", disse Reginaldo.



As academias ao ar livre são construídas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) e administrada pela Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel). Novas academias devem ser inauguradas durante o ano de 2019.

