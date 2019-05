Tal mãe, tal filha: amazonenses falam de semelhanças e de união

O laço entre mãe e filha é o mais forte de todos, afirma a ciência | Foto: Reprodução

Manaus - Tem um ditado popular que diz "Tal mãe, tal filha", e não é para menos, a genética ajuda bastante nesta similaridade humana. Muitas mães e filhas surpreendem a todos pelas semelhanças na aparência, nas ações ou gostos. Entretanto, esses padrões de igualdade nem sempre são equivalentes quando nos referimos às personalidades.

Artistas nacionais e internacionais são referências quando o assunto é a paridade entre as características físicas entre mãe e filha, entre elas a Sandy e sua mãe Noely, Kelly Key e a filha Suzanna ou Monique Evans e Bárbara Evans. Essas são apenas algumas das pessoas "cópias das mães".

Longe dos holofotes também há centenas de casos similares. O Em Tempo conheceu as histórias de Marisa Reis e Letícia Gabrielle Reis, iguais em muitos aspectos, e de Marciléia Miranda e da Rafaelly Miranda que são iguais na aparência, mas diferentes nas personalidades.

Réplicas na aparência e na personalidade

Em entrevista ao Em Tempo, Letícia Gabrielle de 18 anos conta que as amigos e conhecidos começaram a confundir ela com a mãe ainda na adolescência. Frases como “Ela é a tua cara” ou “Lá vêm as irmãs gêmeas” são bem comuns no dia a dia da universitária. Mãe e filha, de forma alegre, dizem que são gêmeas separadas por 27 anos.



Mãe e filha são melhores amigas e compartilham dos mesmos gostos musicais

Letícia diz que na faculdade as pessoas comentam sobre a semelhança entre elas, principalmente quando veem fotos nas redes sociais. A semelhança ficou mais marcante depois delas decidirem ter o mesmo corte de cabelo.

“Eu não sei onde começa uma e onde termina a outra, de tanta semelhança entre a gente”, diz Letícia.

Além das características físicas, Letícia e Marisa possuem gostos parecidos. A mãe nunca contou para a filha que gostava de dançar. Ela não praticava a arte há alguns anos por algumas privações. A filha, sem saber do desejo da mãe, desenvolveu o gosto pela dança, particularmente pelo balé clássico e hoje dá aulas na escola montada pela mãe.

“Eu nunca falei para a Letícia que ela precisava fazer balé ou gostar de dança, mas ela desenvolveu isso naturalmente. Até mesmo quando decidiu estudar piano e flauta, isso surgiu dentro dela. ”

Tanto a mãe, quanto a filha são cristãs e juntas participam do Coral da Primeira Igreja Batista de Manaus. Além da aparência, o gosto musical é semelhante. As músicas eruditas e internacional fazem parte da lista.

O gosto pela música é passado de mãe para filha desde a gestação

Marisa é empresária, dona de uma escola de música, e conta que, desde o começo do negócio, a filha acompanha a rotina com as crianças com bastante interesse. Ela se surpreendeu quando a filha decidiu cursar psicologia para trabalhar ao seu lado.

A atividade que elas mais gostam de fazer juntas é assistir filmes e séries, além de ler um bom livro. Amigas confidentes, elas gostam de conversar e passam a noite colocando os assuntos em dia.

“A gente gosta da companhia uma da outra. É o tipo de coisa que só tem graça se for com ela. Meu tempo livre é com ela, minha filha sempre está comigo. Se eu recebo algum convite que ela, não foi convidada, eu não vou. Não tem sentido se ela não estiver junto. Somos muito ligadas. ”

A ligação entre mãe e filha é tão forte que durante atividades individuais, elas mantêm a união pelas redes sociais.



"Letícia é minha melhor amiga, não tem nada que aconteça comigo que eu não conte primeiro para ela. Se ela adoece, eu sinto. Se ela está feliz, eu fico feliz. Minha filha é um presente! Posso ter passado por muitas coisas durante a minha vida, mas quando olho para trás e vejo que ela está aqui, eu sei que valeu pena. Ela é a filha que toda mãe gostaria de ter e que bom que a privilegiada sou eu."

Personalidades diferentes

Parecidas fisicamente, mas com gênios completamente diferentes. É assim que se definem a mãe Marciléia Miranda e a filha Rafaelly. Mesmo com a diferença de 25 anos entre as duas, o sorriso, os olhos e outros pontos físicos são bastante semelhantes. Elas também gostam de se vestir com o mesmo estilo.

"Desde o nascimento, todos falam que, quem não me conheceu quando era criança, basta olhar para a Rafaelly pequena que saberiam como eu era", contou Marciléia.



Momento fofura: Marciléia e a filha Rafaelly quando eram bebês

Por outro lado, as duas amazonenses garantem que são iguais apenas nos traços das aparências físicas. "As personalidades não são compatíveis", diz Marciléia.

Enquanto a mãe gosta de sertanejo, pagode e pé de serra, a filha gosta dos artistas coreanos que cantam k-pop e músicas internacionais. A mãe se considera extrovertida, com o temperamento forte, porém amigável e amorosa. Já a filha é tímida, delicada e teimosa, porém bem mais calma que a mãe.

Marcicléia conta que a filha é a junção da personalidade dela e do pai. Rafaelly é filha única e a companhia perfeita da mãe. As atividades que mais gostam de fazer juntas são: dançar just dance, assistir filmes e séries, passear no shopping e fazer compras.

"Quando passamos a usar óculos as pessoas falavam ainda mais da nossa semelhança", diz Marciléia

Nas redes sociais é onde acontecem as maiores confusões com a semelhança das duas. Quando elas postam fotos juntas, chovem comentários sobre a aparência delas.

"Sempre que postamos fotos nas redes sociais perguntam se sou eu mesma ou estou postando foto da Rafaelly. Ainda mais agora que ela está entrando na adolescência, somos cada vez mais parecidas. Eu me vejo nela quando adolescente."

Marciléia perdeu a mãe antes da Rafaelly nascer e encontrou forças para superar a perda quando a filha nasceu. Com emoção, ela conta que ter a filha nos braços contribuiu no processo de luto e hoje vê a vida com outros olhos.

As semelhanças entre elas são perceptíveis

“Ela é um presente de Deus na minha vida, chegou para que eu venha dar continuidade na minha história, que foi interrompida com a morte da minha mãe. Ela é a minha princesa, minha vida, não vejo a minha vida sem ela. Peço à Deus todos os dias que nos dê saúde para juntas vivermos muitas coisas ainda. Ela é a minha melhor versão”.

