Guia da Fundação indica bolsa de estudos em 6 países

O Estudar Fora, iniciativa da Fundação Estudar, preparou um guia com as melhores bolsas de estudo no exterior para graduação, curta duração e pós-graduação. | Foto: Divulgação

O Estudar Fora, iniciativa da Fundação Estudar, preparou um guia com as melhores bolsas de estudo no exterior para graduação, curta duração e pós-graduação. As datas limites para as inscrições variam entre a segunda semana de maio até o final do mês.



Os destaques da lista elaborada pela organização sem fins lucrativos são as bolsas de MBA exclusivas para brasileiros na USC (University of Southern California), — além das oportunidades para pós-graduação do programa Boustany MBA em Cambridge e Harvard (consideradas como os principais programas de negócios do mundo).

O Estudar Fora ainda incluiu na lista bolsas integrais, também de pós-graduação, para “Estudos da Paz”. O benefício é oferecido pela Organização Rotary Internacional, em diversos países. Até 100 estudantes podem ser contemplados para se formarem profissionais engajados com o desenvolvimento de projetos sustentáveis. Um dos objetivos do Rotary é fomentar a formação de pessoas capazes em resolver os conflitos do século 21.

De acordo com a organização, mais de 1.200 bolsistas já foram treinados pelo programa, sendo que 36% deles trabalham em ONGs. “Além de fluência em língua inglesa, é muito importante que o interessado também seja comprometido com a promoção da paz, e também de ser informado sobre os diferentes conflitos ao redor do mundo”, afirma Nathalia Bustamante, coordenadora de conteúdo da Fundação Estudar.

Confira agora toda a seleção de bolsas do Estudar Fora:

Bolsas de Estudo para Cursos Curtos e Graduação

Bolsas integrais de graduação e mestrado para a Universidade Nacional de Artes da Coreia do Sul

A Universidade Nacional de Artes da Coreia do Sul (K’Arts) está oferecendo bolsas integrais para graduação ou mestrado em algumas áreas específicas como Arquitetura, Comunicação e Artes Visuais. O benefício ainda abrange cursos de Canto, Documentário, Cinema e Dança. O auxílio cobre todas as despesas do curso, despesa de viagem, seguro saúde, além de R$2.700 por mês. As inscrições vão até 31 de maio.

Universidade de Westminster oferece bolsa integral para graduação na Inglaterra

A Universidade de Westminster oferecendo bolsa de estudo integral para graduação. Ela cobre despesas de passagem aérea, acomodação, alimentação e outros custos de vida do aluno durante sua graduação na Inglaterra. Inscrições até 31 de maio.

Bolsas de Estudo para Pós-Graduação

Rotary oferece bolsas integrais para “Estudos pela Paz” em seis países

Para quem quer desenvolver processos de disseminação da paz e compreender os problemas da atualidade, a bolsa da organização Rotary Internacional é uma das indicadas. A organização conta com um subcampo, nomeado “Estudos pela Paz”, ação que têm como objetivo precaver e resolver conflitos em escala.

O apoio financeiro é concedido para cursos de mestrado e aperfeiçoamento em Estudos da Paz. São até 100 bolsas que incluem, além das mensalidades e taxas escolares, as despesas com passagens aéreas até o país, moradia e alimentação durante o curso. O prazo de candidatura vai até o dia 31 de maio.

Fundação Boustany oferece bolsas para MBA em Cambridge e em Harvard

As bolsas Boustany MBA Harvard Scholarship e Cambridge Scholarship, são considerados os principais programas de negócios do mundo, ministrado em duas das universidades mais prestigiadas do planeta. Os candidatos devem ter uma excelente formação acadêmica e mostrar comprometimento. As inscrições vão até 31 de maio.

Um dos 10 melhores programas de MBA dos EUA oferece bolsas para brasileiros

A Marshall School of Business da University of Southern California (USC) oferece três bolsas de estudo exclusivas para alunos brasileiros interessados em cursar o seu programa de MBA internacional. As inscrições estão abertas até 15 de maio de 2019.

As bolsas para MBA da USC são oferecidas para candidatos com alto potencial e o auxílio financeiro pode chegar a 50 mil dólares, aproximadamente R$ 198 mil. Os alunos selecionados também receberão auxílio moradia, que pode chegar a cerca de R$ 60 mil para quem viaja com os filhos.

Mestrado na França: Univesité Paris-Saclay tem bolsas de mais de R$ 44.100

A Université Paris-Saclay divulgou seu programa de bolsas internacionais de mestrado, com duração de um ou dois anos, contemplando todas as áreas de conhecimento. Os bolsistas receberão uma bolsa de 10 mil euros por ano, aproximadamente R$ 44.100 reais. Além disso, o estudantes têm direito a uma ajuda de custo de até 1.000 euros, ou cerca de R$ 4.370 reais, para despesas com passagem e visto, de acordo com as suas necessidades. As inscrições vão até 13 de maio.

Sobre o Estudar Fora

O Estudar Fora é uma iniciativa da Fundação Estudar que ajuda jovens brasileiros a alcançarem o sonho de estudar fora por meio de conteúdo digital e um preparatório especializado.

Sobre a Fundação Estudar

A Fundação Estudar contribui para a formação das futuras lideranças transformadoras do Brasil por meio do estímulo à experiência acadêmica de excelência e do apoio ao desenvolvimento pessoal e profissional dos jovens. Mais informações: www.estudar.org.br