Manaus 350: mais de 160 vias de Manaus serão recapeadas, afirma Arthur

Manaus - Em comemoração aos 350 anos de Manaus, a Prefeitura Municipal de Manaus lançou na tarde desta sexta-feira (10), o "Requalifica", um programa de obras para este verão. A cerimônia de lançamento aconteceu no gabinete do prefeito, Arthur Virgílio Neto, na sede da prefeitura, situada na Avenida Brasil, número 2971, na Compensa, Zona Oeste da Capital.



Os serviços integram o eixo "Cidade em Movimento", um dos cinco planejados dentro de um grande pacote de obras para o aniversário da cidade, comemorado no dia 24 de outubro.

"A Prefeitura está poupando ao máximo e focando em projetos que adicionem a Manaus. Eu quero uma obra em tempo hábil para começar e terminar antes de acabar.a minha gestão", ressaltou o prefeito Arthur Virgílio Neto durante o evento de lançamento.

O gestor municipal também comentou que dentro dos serviços realizados pela prefeitura no aniversário de 350 da cidade, está o asfaltamento de algumas ruas do Distrito Industrial 2, referentes a área da Suframa.

"Segunda-feira (13) começarei a fiscalizar algumas ruas. Sei que não irei em todas, mas já estamos dando um passo. Não podemos deixar que o desperdício estrague o futuro de Manaus”, falou o prefeito.

Requalifica

Prefeito discursa durante o lançamento do programa | Foto: Mário Oliveira/ SEMCOM

O ‘Requalifica” deverá recuperar completamente cerca de 90 quilômetros de malha viária em um total de 168 vias. O recurso de R$ 51 milhões é oriundo de uma operação de crédito da Prefeitura junto ao Banco do Brasil.



O programa foi dividido em quatro lotes pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), referentes a quatro macrozonas da cidade.

O lote 1, no valor de R$ 11.753.000, corresponderá ao recapeamento das vias da Zona Oeste e Centro-Oeste da capital. Serão 50 vias recapeadas em 50 vias dos bairros Vila da Prata, Santo Antônio, Alvorada, Lírio do Vale e Nova Esperança. A vencedora da licitação foi a empresa Iza Construções e Comércio Ltda.

O lote 2 irá contemplar 54 vias da Zona Norte nos bairros Cidade de Deus, Santa Etelvina, Monte das Oliveiras e Cidade Nova. A vencedora da licitação no valor de R$ 13.562.294,75 foi a Construtora Soma Ltda.

A empresa Tercom Terraplanagem irá executar o recapeamento referente ao lote 3 que contempla a Zona Leste. Serão 38 vias contempladas nos bairros Novo Aleixo, Coroado, conjunto Tiradentes, Tancredo Neves e Grande Vitória. A licitação foi orçada no valor de R$ 13.465.000.

As Zonas Sul e Centro-Sul correspondem ao lote 4. Serão 26 vias alcançadas no cronograma de serviços nos bairros da União, Parque Dez, conjunto Eldorado, Educandos e mais quatro localidades. Os recursos para essa área são de R$ 12.135.000 e a empresa Ardo Construtora foi a ganhadora do processo licitatório..

