Sala de imprensa de sindicato recebe o nome do jornalista Mário Adolfo

Manaus - A sala de imprensa da subsede do Sindicato Nacional dos Aposentados, inaugurada nesta sexta-feira (10), em Manaus, recebeu oficialmente o nome do jornalista e diretor de redação do Jornal Amazonas Em Tempo, Mário Adolfo.

A inauguração da subsede, localizada no Conjunto 31 de Março, bairro Japiim, Zona Sul da capital amazonense, contou com presença do presidente, João Batista Inocentini, e o vice-presidente, Plínio Gustavo Adri Sarti, nacional da categoria.

Mário Adolfo declarou que se sentiu honrado com a homenagem feita pelo sindicato.

"A homenagem feita por um sindicato pertencente à Força Sindical me deixa bastante gratificado pela minha história profissional estar ligada aos movimentos de resistência das entidades dos trabalhadores no início dos anos 1980, quando a ditadura já começava a enfraquecer e os sindicatos lutavam pelos direitos dos trabalhadores. Ter meu nome colocado em uma sala de imprensa é algo que engrandece qualquer profissional, principalmente, quando esta homenagem é feita em vida', disse.

Sede do Sindicato no Amazonas, localizada no bairro Japiim.





Estrutura



O local conta com diversos espaços, desde uma área de recreação, uma área administrativa, salas para reuniões e atendimentos, além de ter acessibilidade para usuários de cadeiras de rodas e outros deficientes físicos.

Na inauguração, além do presidente e do vice, estiveram presentes a Secretária da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEPED), Viviane Lima, o vereador Sargento Bentes e o representante do sindicato em Manaus, Carlos Lacerda.

Presidente João Badista Inocentini Sindicato dos Aposentados Manaus

Na ocasião, o presidente João Batista falou sobre a importância do sindicato, em um país com mais de 30 milhões de aposentados. "Nesses 19 anos de trabalho, ainda estamos tentando dar uma condição melhor na região Norte, de forma que os aposentados merecem. Com esse novo momento, iremos implantar para valer o sindicato na região, para que possamos fazer um grande trabalho no segmento, da forma que os aposentados merecem, principalmente com tantas mazelas que atingem a categoria hoje, desde os custos de medicamentos e planos de saúde, até mesmo na questão financeira", disse.



Sede do Sindicato no Amazonas, localizada no bairro Japiim.

Sobre qual os objetivos do sindicato, Batista foi enfático: 'Buscamos mostrar aos aposentados que podemos trazer para ele muitos benefícios, que hoje é a principal missão que nosso companheiro Carlos Lacerda, nosso representante local, tem para conosco', finalizou.

Para a secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Seped), Viviane Lima, a preocupação com os aposentados portadores de deficiência precisa ser maior.

"Atualmente, temos 200 mil aposentados no Amazonas e dentro desses 200 mil, quantos são pessoas com deficiência? Estou aqui representando a secretaria e nosso trabalho é garantir que a acessibilidade ocorra, de fato, em toda a região Norte. Buscamos no sindicato uma ligação para que possamos prestar a atenção devida a quem necessita", disse.

Para o vice-presidente do sindicato, Plínio Sarti, é necessária a união da categoria. "A grande importância hoje é que nós estamos inaugurando um espaço para que o aposentado venha nos procurar para juntos terminamos com a diferença entre as aposentadorias, buscando uma maior igualdade entre a categoria, para que avancemos ainda mais, através de nosso esforço", argumentou.

