Transplante de árvore é realizado na avenida Constantino Nery

Manaus- A operação de transplante de uma árvore adulta que integra o conjunto arbóreo da avenida Constantino Nery, Zona Centro-Sul, para a continuidade das obras de implantação do sistema viário Ministro Roberto Campos.

A árvore, uma macacaúba vermelha (Plantymiscium ulei), espécie típica das florestas tropicais e de madeira nobre, ocupava o canteiro central da avenida e agora foi replantada a poucos metros do local no trecho de acesso ao bairro São Jorge.

O trabalho aconteceu nesta sexta-feira, (10), coordenado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), com apoio das secretarias municipais de Infraestrutura (Seminf), Limpeza Pública (Semulsp), Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) e Manaus Luz.

O transplante arbóreo é um procedimento feito com a finalidade de salvaguardar a sobrevida da árvore quando esta precisa ser removida de um local para outro. A operação foi realizada em poucas horas, a fim de garantir a segurança da árvore. “Iniciamos o trabalho com uma escavação manual para saber como estavam as raízes. Com o apoio de uma retroescavadeira, foi feito o translado, numa manobra difícil em função da fiação de telefonia e rede elétrica existente na área”, explicou o chefe da Divisão de Corte e Poda da Semmas, o engenheiro florestal Wellington Auzier.

A árvore transplantada será monitorada ao longo dos próximos dias. “Foram instalados tutores para assegurar a estabilidade da árvore e ao longo desta semana ficaremos monitorando para saber como ela vai se comportar”, explicou Auzier. Segundo ele, as raízes estavam muito superficiais, mas por se tratar de uma espécie resistente é possível que rebrote. Na semana passada, a árvore foi submetida a uma poda para redução da copa, a fim de facilitar o procedimento de transferência.

