FAB segue buscas por duas vítimas de queda de helicóptero no Amazonas

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou na manhã deste sábado (11) que continua com as buscas por duas vítimas da queda do helicóptero PT-YTJ. Os destroços da aeronave foram encontrados na tarde de sexta (10), às margens do rio Aripuanã, cerca de 120 km a leste do município de Manicoré, no interior do Amazonas.

O helicóptero desapareceu com quatro pessoas a bordo no município de Novo Aripuanã , no Sul do estado. Conforme a FAB, até o presente momento, dois corpos foram resgatados. Parte da aeronave está submersa dificultando a remoção.

O caso

A aeronave transportava quatro pessoas e faria voo em direção a uma pousada no rio Acari, na última segunda-feira (6), na mesma região, onde perdeu contato com a torre. A viagem de apenas 20 minutos se tornou um mistério.

De acordo com testemunhas, o helicóptero foi localizado nas redondezas do município com duas pessoas mortas. Duas vítimas ainda permanecem desaparecidas.

A assessora parlamentar Arlene Santana conhecia duas das quatro pessoas a bordo. Segundo ela, os conhecidos trabalhavam com manutenção de antenas de internet, um serviço rotineiro na região.

Ela conta que os moradores ouviram um grande barulho na floresta, como uma explosão. Na aeronave, estavam o piloto, que segundo os moradores não é da região, e os técnicos de informática identificados como Santana Vale, de 40 anos, e Fiorentino Júnior, de 28 anos. O outro passageiro foi identificado apenas como Davi.

Desde segunda, quando a aeronave não retornou para o município, a própria população passou a realizar as buscas. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM), a aérea é de difícil acesso devido às árvores muito grandes e sem terreno para pousos.

