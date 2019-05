Dois homens desaparecem após lancha naufragar em Silves, no AM

Manaus - A equipe de mergulho do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) realiza buscas por dois homens desaparecidos após um naufrágio no município de Silves (a 203 km de Manaus). O fato aconteceu na noite de sábado (11).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os desaparecidos foram identificados como Manuel Carvalho de Almeida e Manoel Viana Fernandes. O acidente aconteceu na comunidade São Lázaro do Taperebatuba, cerca de 30 minutos da sede do município.

Um familiar de umas das vítimas, que pediu para não ter o nome de divulgado, relatou ao Portal Em Tempo que as vítimas estavam em uma lancha de pequeno porte voltando para a sede do município quando aconteceu o acidente.

Ao todo, nove pessoas estavam na embarcação. Entretanto, somente Manoel Viana, que estava pilotando a lancha, e Manuel Carvalho estão desaparecidos. Os outros conseguiram se salvar.

O acidente aconteceu na comunidade São Lázaro do Taperebatuba | Foto: Divulgação

O grupo de amigos tinha ido participar da festa de aniversário da comunidade São Lázaro do Taperebatuba. Alguns deles moram em Manaus e foram para o município prestigiar a comemoração.

"Todos somos de Silves, mas alguns moram em Manaus. Temos um clube no bairro Santa Etelvina. Eles se reuniram e foram para o município na sexta-feira (10) e ontem foram nessa comunidade participar da festa, mas quando estavam retornando, infelizmente, aconteceu essa fatalidade", contou.

De acordo com o homem, a informação que chegou para ele é que a lancha, em um determinado momento, virou e afundou. Porém, até então, ainda não se sabe o motivo. "Ainda não sabemos o que aconteceu de fato", disse.

A equipe de mergulhadores dos bombeiros do município de Itacoatiara está no local. Moradores da comunidade também estão ajudando nas buscas.

Leia mais:

Bombeiros fazem buscas por soldador desaparecido no Rio Negro

Pescador desaparece em rio próximo ao ramal do Maniquara em Manacapuru