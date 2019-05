Picape capota após ser 'fechada' por outro veículo, em Manaus

Manaus - O soldado do Exército Brasileiro (EB), Marcos Vinicius da Silva Mourão, de 32 anos, passou por um grande susto na manhã deste domingo (12) com sua família após o veículo que ele conduzia capotar na avenida Constantino Nery, no bairro Chapada, na Zona Centro-Sul de Manaus.

Ao Portal Em Tempo , Marcos Vinícius, disse que estava acompanhado da esposa de 27 anos e do filho de três anos, quando a picape L-200, modelo Mitsubishi, de cor amarela, foi fechada no retorno da alça da avenida Constantino Nery, por outra picape do mesmo modelo, de cor branca.

Para evitar a colisão, Marcos jogou a picape contra a calçada e veículo capotou em seguida. O condutor da picape branca fugiu sem prestar socorro ao militar e familiares. O acidente aconteceu por volta das 11h24, conforme relato do soldado.

O acidente aconteceu por volta das 11h24, conforme relato do soldado | Foto: Josemar Antunes

"Eu havia acabado de chegar de viagem quando a minha esposa me ligou para levar o meu filho ao médico. Durante o trajeto, o meu carro foi fechado e, para evitar o pior, joguei a minha picape para a calçada e acabei capotando. Graças a Deus eu, minha esposa e filho não ficamos feridos", declarou.

Os familiares do militar foram conduzidos para casa por moradores de um condomínio, situado próximo ao local do acidente. A picape foi reposicionada com ajuda de populares. O militar acionou um guincho particular para remover o veículo que ficou parcialmente destruído.

