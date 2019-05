Vídeo: motorista invade contramão da Torquato Tapajós e capota veículo

O acidente ocorreu nesta tarde e a vítima recebeu ajuda de outros motoristas | Foto: Daniel Landazuri





Manaus - Um homem de 51 anos ficou ferido após perder o controle do carro que conduzia e capotar na contramão da avenida Torquato Tapajós, na Zona Centro-Sul de Manaus. O acidente aconteceu por volta das 15h40 deste domingo (12).

Testemunhas informaram que o motorista seguia no sentido bairro da via quando perdeu a direção e invadiu o canteiro central. "Ele se desequilibrou, subiu o canteiro central e colidiu contra uma palmeira. Se não fosse a árvore, a tragédia seria maior porque ele iria bater nos outros carros que trafegavam no sentindo centro", relatou um vigilante, que preferiu não se identificar.

Os próprios populares reviraram o veículo para evitar vazamento de combustível na via | Foto: Daniel Landazuri

Logo após o acidente, os outros motoristas se solidarizaram e socorreram a vítima. Para evitar o vazamento de combustível na via, cerca de sete pessoas desviraram o carro que havia capotado na via.

A vítima foi retirada do carro consciente e se queixava de dores nas pernas e braços. Enfermeiros particulares, que passavam pelo local do acidente, prestaram os primeiros socorros ao motorista, enquanto aguardavam o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O Samu chegou posteriormente para dar apoio no atendimento | Foto: Daniel Landazuri

A vítima chegou a desmaiar, mas logo foi encaminhada pelo Samu para uma unidade de saúde da capital.

No momento do acidente, a vítima estava sozinha no veículo. Antes do socorro médico, alguns familiares chegaram ao local e suspeitam que o homem teve um mal súbito na direção. A família apenas informou que o homem trabalhava como motorista de guincho e garantiram que ele não estava alcoolizado.

Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) controlaram o fluxo do veículo no local do acidente.

Veja reportagem no local do acidente:

Leia mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!