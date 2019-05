Mulheres presas contam o drama do Dia das Mães

Manaus - O Dia das Mães é uma data marcante para muitas mulheres, na qual o amor, afeto e felicidade são repassados com sentimentos entre genitoras e filhos. Na maioria das vezes, a positividade impera nas casas, restaurantes e, principalmente, nas famílias em geral, mas não são todas as “mamães” que têm esse privilégio nessa data, que também é comercial.

Em presídios do Amazonas, muitas mães que cumprem penas pelos mais variados crimes vivem o drama de não poder tocar, ver o sorriso ou sentir o afago do descendente durante essa celebração anual.



Para a presidiária Luciana Oliveira da Silva, 19, grávida de três meses, que cumpre pena por tráfico de entorpecentes há dois meses no Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF), no Ramal dos Presídios, localizado no quilômetro 8 da Rodovia BR-174, a data comemorativa vai ser bem diferente dos outros anos.

Segundo ela, a filha, de apenas dois anos, não está mais morando em Manaus desde que ela foi capturada pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM), a criança atualmente está sob os cuidados da mãe dela, que mora em Belém (PA) com outros parentes.

A detenta Luciana Oliveira da Silva, 19, afirma que o Dia das Mães deste ano será complicado e muito difícil, pois ela sempre estava com a filha | Foto: Marcely Gomes





“Vai ser muito difícil neste ano. Eu sempre estava perto dela e cuidava muito bem da minha filha. A única coisa me deixa menos apreensiva é que minha mãe está cuidando dela nesse momento e que agora também darei um irmãozinho para ela”, afirma Silva.

Prisão

Luciana, que é réu primária, afirmou que foi capturada durante uma operação policial das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), no começo deste ano, no beco PTB, na comunidade Campos Sales, no Tarumã, Zona Oeste da capital amazonense. Ainda de acordo com a mulher, ela está no “xadrez” por conta do atual namorado, Lewy Souza da Silva, 27, que foi preso na mesma situação dela. Ele é o pai da criança que está esperando.

Segundo a PMAM, além de Luciana e Lewy, os comparsas, Jefferson Ruan Barros de Lima, 25, e Carina Dantas, 21, foram presos e uma adolescente, apreendida, com sete quilos de entorpecentes e armas.

A apenada também conta que conheceu Lewy quando trabalhava em um restaurante da capital amazonense, se apaixonou pelo criminoso, largou o emprego e entrou no mundo do crime.

Segundo ela, neste domingo (12) a unidade prisional contou com uma programação especial para as mães | Foto: Marcely Gomes

“Fui presa no Campos Sales, e ele, na comunidade da Matinha (Presidente Vargas). Ele vendia drogas nos bares do Centro. Assim que eu sair daqui, não quero mais levar essa vida, mas penso nele algumas vezes, em outras não, mas pretendo voltar a trabalhar e ter um futuro melhor”, explica a presidiária Luciana Silva.

Histórias repetidas

Conforme a diretora do CDPF, tenente Socorro Freitas, a história de Luciana se repete com vários “causos e contos” nos corredores e celas do presídio.

“A maioria dessas meninas se envolvem com os traficantes e outro criminosos, entram nessa situação e depois são descartadas por eles. Estou há sete anos aqui neste presídio, e as histórias sempre se repetem”, conta a diretora.

Média de crianças

Freitas ressalta que uma média de 30 crianças visitam mensalmente as mães no sistema penitenciário e que o CDPF conta com 161 presas. Segundo ela, neste domingo (12) a unidade prisional contou com uma programação especial para as mães. Os filhos puderam visitar as genitoras no local. “Vamos passar um filme para as internas e outras atividades”, explica a diretora do CDPF.

Outro lado da moeda

A aposentada Zumira Santos (nome fictício), 62, afirma que todo fim de semana vai ao Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), também no Ramal dos Presídios, visitar o filho, de 32 anos, que cumpre pena por tráfico de drogas e responde a outros delitos na Justiça, e que corre risco de assassinato no sistema penitenciário.

Reportagem especial do EM TEMPO retrata história de mães presas e genitoras que visitam todos os finais de semana os filhos presos no sistema penitenciário | Foto: Marcely Gomes





“Eu não sei onde eu errei, mas nunca vou abandonar ele. Meu filho pode ter cometido os erros dele, mas eu sou mãe e estarei sempre com ele. Ficarei ao lado dele até a morte”, destaca a mulher, que ressaltou que já fez de tudo para tirar o filho do mundo criminoso.

De acordo com Santos, nos últimos anos, o Dia das Mães tem sido muito complicado para ela e para o resto da família.

“Eu me preocupo muito com ele, quando acontece essas rebeliões ou qualquer princípio de motim, eu corro para o ramal para saber de algumas coisa. É muito humilhante, mas eu amo muito meu filho e ainda sonho que ele se recupere, tenha um trabalho, saia desse mundo tão cruel”, frisou a mãe, que revela ter mais outros três filhos e que um deles já cumpriu pena pelo crime de estelionato, mas, hoje em dia, trabalha em uma empresa multinacional no Distrito Industrial, na Zona Sul da capital amazonense.

Leia mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Mamães na política: obrigações no parlamento e cuidados com filhos

Mães solteiras driblam dificuldades e criam filhos que dão orgulho