Corpos de vítimas de naufrágio em Silves são encontrados

Manaus - Os corpos do autônomo Manuel Carvalho de Almeida e do funcionário publico Manoel Viana Fernandes, que estavam desaparecidos após um naufrágio no rio Urubu , na comunidade São Lázaro do Taperebatuba, em Silves, distante 203 km de Manaus, foram encontrados no início da noite deste domingo (12). A afirmação foi repassada pelo autônomo Sebastião Grana, de 47 anos, primo de Manuel Carvalho, e confirmada pelo Corpo de Bombeiros do Amazonas.

O familiar, que está na capital amazonense, recebeu a informação sobre o encontro dos corpos em grupo de WhatsApp.

"Temos um grupo dos 'Filhos de Silves Radicados em Manaus', onde pessoas que participaram das buscas estavam a todo momento nos comunicando sobre o caso. Um parente que também faz parte do Corpo de Bombeiros confirmou. Primeiro acharam o corpo do meu primo, o Manuel Carvalho, que estava dentro da lancha no fundo do rio. Em seguida, eles acharam o corpo do Manoel Viana, na mesma região do naufrágio. Às buscas se encerraram às 18h20", disse o familiar.

A assessoria do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) também conformou a informação, às 19h20.

Os corpos das vítimas estão sendo transportados para a sede do município, que fica distante aproximadamente uma hora do local do naufrágio.

O caso

As vítimas estavam em uma lancha de pequeno porte voltando para a sede do município quando aconteceu o acidente, por volta das 20h30 deste sábado (11).

Ao todo, nove pessoas estavam na embarcação. Entretanto, somente Manoel Viana, que estava pilotando a lancha, e Manuel Carvalho estavam desaparecidos. Os outros conseguiram se salvar.

O grupo de amigos tinha ido participar da festa de aniversário da comunidade São Lázaro do Taperebatuba. Alguns deles moram em Manaus e foram para o município prestigiar a comemoração.

Inquérito

Assim que tomou conhecimento, uma equipe de Busca e Salvamento da Agência Fluvial de Itacoatiara, subordinada à Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental, foi direcionada ao local para dar início às buscas aos dois desaparecidos.

Um inquérito será instaurado para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente.

