Mães de pets também comemoram Dia das mães em Manaus

Manaus - Mãe de cachorro ou de gato também é mãe. Se antigamente lugar de cachorro era no quintal, este cenário mudou com a aproximação entre os tutores e seus pets. Animais de estimação entram em casa, ganham mimos e fazem a alegria de todos. Os animaizinhos são considerados como membros das famílias, são chamados de filhos por amazonenses que comemoram o Dia das Mães com estilo. E para marcar este domingo (14), o Em Tempo publica relatos de tutoras que contam como é a experiência depois que se tornaram "mães de pets".

Segundo uma pesquisa realizada pela Universidade Japonesa Azabu, existe um vínculo especial entre o ser humano e seu melhor amigo. Esse vínculo é construído a partir de um processo hormonal ativado no momento que se olham. Essa "magia" funciona de uma maneira muito semelhante ao primeiro contato entre mãe e filho.

É que esse olhar dispara tanto no cachorro, quanto no seu dono os níveis de ocitocina no cérebro, hormônio relacionado a conduta paternal e maternal. A ocitocina atua também como neurotransmissor no cérebro e tem um papel importante no reconhecimento e estabelecimento de vínculos sociais, assim como na formação de relações de confiança.

Gisele Batista e sua filha Clara Maria

Gisele Batista e sua filha Clara Maria | Foto: Arquivo Pessoal

“Para mim é um vínculo de mãe e filha. Eu tenho toda responsabilidade com a Clara e ela me faz muito feliz. Eu trabalho bastante e o tempo que tenho, levo ela para passear em lugares chamados de ‘pet friendly’ - locais que permitem a entrada de animais”, diz a dentista Gisele Batista, mãe Clara Maria da raça Spitz, de 3 anos.



Gisele revela que costuma ir ao shopping para comprar roupas, óculos e sapatinhos para sua "filha de pelos", além disso, ela conta que não tem reservas na hora de gastar com veterinário, petshop e ração.

Thayanne Souza, a mãe do Théodoro

Thayanne Souza mãe do Théodoro | Foto: Arquivo Pessoal

“O Théo para nós é um filho, é meu dengo. Nós não temos vergonha de demonstrar o amor por ele. Uma vez ele adoeceu, foi o pior momento para nós. Temos muito cuidado com ele”, diz a balconista Thayanne Souza, mãe do Théodoro, da raça yorkshire, de 4 anos.



Thayanne diz que ela gasta em média R$ 1 mil mensalmente com o filho Théo e diz não medir esforços e nem recursos financeiros para ele ficar bem.

“Eu falo para meu esposo que se ele precisa aprender com o Théo a me entender. Ele me entende muito bem, sabe quando eu estou triste, feliz ou preocupada. Ele é muito companheiro”.

Théo, raça yorkshire, 4 anos | Foto: Arquivo Pessoal

Theodoro não fica sozinho em casa, quando Thayanne precisa sair, ela deixa o Théo na casa da mãe dela.

“Ele sempre foi o nosso bebê. Eu estou grávida e nós nos preocupamos com a questão de ciúme e já estamos dando roupinha do bebê para ela cheirar e se acostumar”.



Sonia Menezes é mãe do Cebolinha e da Jade

Cebolinha, da raça pinscher | Foto: Arquivo Pessoal

“Minha relação com ambos é maternal. Eles são um presente de Deus na minha vida, sei que não viverão para sempre, mas o tempo que passam comigo me fazem superar os momentos tristes. Eles são como uma terapia, me fazem feliz e realizada”, conta Sonia Menezes, mãe do Cebolinha, da raça pinscher, e da Jade, da raça persa.



Sonia conta que não pensa em ter filhos e se sente realizada com os pets. “No último domingo (5), Cebolinha fez três anos, fizemos uma pequena comemoração no Parque dos Bilhares para ele. Já a Jade é uma persa exótica, não gosta muito de pessoas por perto. Ela tem 08 anos”.

Sonia Menezes, mãe do Cebolinha, da raça pinscher e da Jade, raça persa. | Foto: Arquivo Pessoal

Rebeca Mota é mãe de Pingo e Deco



Rebeca Mota é mãe do Pingo, da raça pinscher com Dachshund, de 4 anos | Foto: Arquivo Pessoal

A jornalista Rebeca Mota é mãe de Pingo, da raça pinscher com Dachshund, de 4 anos, e o Deco, um vira-lata de 1 ano. A história de amor com os "meninos da casa" é diferente. O Pingo só se tornou parte da família após a avó Elizangela Mota convencer a mãe da jovem a adotá-lo.

“Minha mãe sempre gostou de animais, mas nunca gostou de ter um contato próximo. E depois de muito pedir dela, ela permitiu que criássemos um cachorro”.

Festa de quatro anos do Pingo | Foto: Arquivo Pessoal

O Pingo é um pet elétrico que não para, quer sempre atenção. “Às vezes acho que o Pingo é uma 'pessoa vestida de animal'. Ele consegue sentir todos os meus sentimentos. Parte do tempo minha mãe fica com eles e trata-os como bebês, faz a comida especial para eles e conversa com cada um. Eu digo que eles transformaram ela em uma nova mulher”.



Deco é um vira-lata que foi abandonado na frente da casa da Rebeca | Foto: Arquivo Pessoal

Já o Deco é um vira-lata que foi abandonado na frente da casa de Rebeca. A intenção era levá-lo apenas ao veterinário, dar todos os remédios necessários, comprar ração e depois doá-lo para outra família.

"Essa era a intenção, mas acabamos nos apaixonando e ninguém mais queria dar ele. O Deco é um cachorro super elétrico, muito brincalhão, mas ele tem uma particularidade: não gosta de fotos. Hoje eu sou muito feliz com meus filhos e meus melhores amigos”.

