Aprovados no concurso de 2018 protestam em frente à Seduc

Manaus - Na manhã desta segunda-feira (13), a Comissão de Aprovados do Concurso da Seduc de 2018 fez uma manifestação para reivindicar uma resposta das autoridades em relação ao atraso da convocação de 7 mil aprovados no certame, prevista para abril deste ano. A manifestação aconteceu em frente à sede da secretaria, na Zona Sul de Manaus.

Cerca de 50 pessoas estiveram no local. Com cartazes e palavras de ordem, os manifestantes cobraram da secretaria convocação imediata. "Hoje temos vagas na Seduc que precisam ser preenchidas por pessoas concursadas" afirmou o professor Gustavo Raposo, um dos representantes da comissão.

Os manifestantes estavam com cartazes e faixas | Foto: Marcely Gomes

Gustavo acrescentou que a comissão já protocolou documentos em órgãos públicos como o Ministério Público do Amazonas (MPAM) e no Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM) como uma tentativa de dar celeridade nas convocações. O grupo agendou para o dia 16 deste mês uma próxima reunião com o procurador Carlos Alberto, do TCE.

De acordo com Gustavo Raposo, um documento foi protocolado na Defensoria Pública do Amazonas (DPE), mediante o defensor público Thiago Nobre, onde os processos vão avançar para esfera judicial.

"Infelizmente não era o que queríamos. Desejávamos entrar em um acordo e resolver essa situação pacificamente, mas não temos visto resultado" frisou.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Educação e aguarda um retorno.

