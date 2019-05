Vídeo: Prefeitura inicia obras de recapeamento na Zona Sul de Manaus

Manaus - O prefeito de Manaus acompanhou, na manhã da última segunda-feira (13), o início das obras do projeto "Requalifica" lançado na última sexta feira (10) no bairro São Francisco, zona sul da capital. Uma das vias foi parcialmente interditada para o início das obras, aproximadamente 30 homens trabalhavam no local.

As obras começaram na rua Marquês da Silveira. Serão 1.900 metros de rua requalificados. Outras ruas do bairro também vão receber os serviços. Ao todo serão investidos R$ 600 milhões de reais no projeto.

Outras ruas de várias zonas de Manaus também serão beneficiadas com o serviço. O tribunal de contas do estado esteve no local para fiscalizar os serviços. O prazo para o término dos trabalhos é de 20 dias.

Veja a reportagem completa da TV Em Tempo:

Veja reportagem | Autor: Mei Shapiama/TV Em Tempo

Leia mais:

