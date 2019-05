Gás Social poderá beneficiar mais de 50 mil pessoas em Manaus

Manaus - Os engenheiros da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Amazonas (Arsam) apresentaram, na manhã desta terça-feira (14), aos moradores do Residencial Viver Melhor 1, localizado no bairro Santa Etelvina, Zona Norte da capital, o projeto piloto criado para a implantação da rede de gás natural canalizado (GNC), que visa atender à população de baixa renda das duas etapas do Residencial Viver Melhor e de mais cinco conjuntos habitacionais de interesse social em seu entorno.

Na ocasião, estavam presentes a equipe técnica da Arsam e representantes da comunidade, que discutiram sobre a viabilidade econômica do gás natural canalizado e fortaleceram a necessidade de se ter projetos sociais para as famílias do residencial, bem como o apresentado pela agência.

De acordo com o chefe de Departamento de Recursos Energéticos da Arsam, José Sélvio Picanço, o projeto demostra economia para os futuros moradores beneficiados pela implantação do gás natural, pois, em estudos feitos pela Arsam, essa economia é em média de 42,50%, comparando ao Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), o armazenado em botijas.

Economia

Para a moradora Renata Silva, o gás natural canalizado será bem vindo e abraçado pela comunidade. “O gás que vai entrar na nossa comunidade irá beneficiar muitas famílias carentes, pois é gratificante usufruir de algo que realmente seja nosso, até por que eu, como proprietária de restaurante, sofro com o valor excessivo cobrado para o gás de botija e vejo o gás natural canalizado como uma esperança de economia” afirmou a moradora.

O projeto derivará da rede de tronco implantada na avenida Torquato Tapajós, que alimenta a termelétrica nas rodovias BR-174 (Manaus-Boa Vista) e AM-010 (Manaus-Itacoatiara).

Atribuições

No Amazonas, a exploração do serviço de gás natural canalizado foi concedida à Cigás, cujo controle acionário também pertence ao Estado, o responsável por fixar as condições para a implantação e exploração desse serviço. É dever da concessionária de gás prestar o serviço adequadamente, seguindo os padrões de qualidade, regularidade, continuidade, eficiência e segurança.

É uma das atribuições da Arsam como órgão fiscalizador e regulador, indicar áreas para expansão ou implantação de serviços de atribuição de gás combustível canalizado, pela Gigás, objetivando o fomento do desenvolvimento industrial ou o benefício social.

