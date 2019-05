Forte chuva deixa ruas alagadas em vários pontos de Manaus

Manaus - A forte chuva que atingiu a cidade durante a noite de terça-feira (15) e início da manhã desta quarta (15) deixou várias ruas da capital amazonense alagadas. O bairro União da Vitória, na Zona Norte, foi uma das áreas mais afetadas.

De acordo com a pluviometria do órgão, choveu 74,0 mm de média para a cidade e os bairros mais atingidos são os da Zona Norte de Manaus. Além do bairro União da Vitória, outros atingidos foram Santa Etelvina, União da Vitória, Parque São Pedro e demais proximidades.

Ocorrências menores foram registradas na Zona Centro-Oeste no bairros Redenção, Lírio do Vale e demais proximidades.

Acidente foi registrado nas primeiras horas da manhã | Foto: Reprodução Twitter Manaustrans

Acidente

O Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans) registrou um acidente com vítima lesionada no cruzamento da avenida Francisco Orellana com a avenida Dom Pedro por volta das 6h50. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima nem se era o condutor.

Manifestação em frente à Ufam | Foto: Divulgação

Trânsito lento



Além da chuva, o trânsito está complicado em diversos pontos devido ao protesto em frente à Universidade Federal do Amazonas (Ufam). A manifestação é devido ao bloqueio de R$ 38 milhões dos cofres da universidade, anunciado pelo Ministério da Educação (MEC).

