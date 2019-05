Chuva castiga Manaus; Defesa Civil registra 11 ocorrências

Manaus - Até às 10h30 desta quarta-feira (15), a Central de Emergência 199 da Defesa Civil de Manaus registrou 11 ocorrências em virtude da forte chuva que atinge a capital amazonense desde a noite de terça-feira (14).

Entre as ocorrências estão alagações em ruas e casas no bairro União da Vitória, zona Norte, por conta do transbordamento de um igarapé na área que já havia recebido ação de dragagem pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf).

Foi constatado que o igarapé transbordou devido à uma obra no local, que provocou o assoreamento. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) encaminhará uma equipe de fiscalização ao local para verificar a existência de licenciamento e qual o impacto causado ao leito do igarapé.

Vários órgãos do município atuam no União da Vitória para amenizar os transtornos causados às famílias. “Já havíamos dragado esse igarapé, mas vamos novamente fazer o trabalho e aguardar o parecer dos órgãos que fiscalizam o impacto ambiental”, disse o secretário da Seminf, Kelton Aguiar.

Após visita ao local, a previsão da equipe de obras é de que os serviços se iniciem ainda na tarde desta quarta-feira. A Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) já está fazendo o levantamento do socioeconômico das moradias atingidas pelos alagamentos para posterior auxílio de benefícios eventuais, conforme a necessidade constatada.

Também foi registrada alagação na comunidade Grande Vitória, São José; um desabamento de casa de alvenaria no loteamento Fazendinha, Cidade Nova; uma casa de alvenaria com risco de desabar no bairro Santa Etelvina; desabamentos de muros no conjunto Alfredo Nascimento, Mundo Novo, Cidade Nova e na comunidade Bela Vista, no Puraquequara; um barranco com risco de desabar no bairro Santa Etelvina; um deslizamento de barranco na Colônia Terra Nova, além de um risco de tombamento de árvore sobre muro no Cidade de Deus.

Monitoramento

O monitoramento nas áreas de riscos da cidade, no período chuvoso, é realizado diariamente pela Defesa Civil e conta com o reforço dos Núcleos de Proteção e Defesa Civis nas comunidades (Nupdecs), formados por voluntários que ajudam o órgão a monitorar esses locais. Outro reforço é o monitoramento por pluviômetros instalados na capital.

Volume da chuva

De acordo com a pluviometria do órgão, choveu 74,0 mm de média para a cidade e os bairros mais atingidos são os da Zona Norte de Manaus. Além do bairro União da Vitória, outros atingidos foram Santa Etelvina, União da Vitória, Parque São Pedro e demais proximidades.

Ocorrências menores foram registradas na Zona Centro-Oeste nos bairros Redenção, Lírio do Vale e demais proximidades.

