Greve dos professores da rede estadual do AM completa um mês

Manaus - A greve dos professores do Estado chegou aos 30 dias nesta quarta-feira (15). Mesmo com tratativas do Governo do Amazonas, Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) e entre outros órgãos, os educadores dos sindicatos dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas (Sinteam) e dos Professores e Pedagogos das Escolas Públicas do Ensino Básico de Manaus (Asprom Sindical) não chegaram a um consenso na reivindicação do reajuste salarial da categoria.

A categoria pede 15% de reajuste salarial, no entanto o Estado ofereceu uma contraproposta de apenas 4,7%.



O professor Josias Ribeiro afirmou que as atividades dos docentes em 46 municípios do Estado, além de Manaus, estão paralisadas. “Nesse momento cerca de mil professores estão reivindicando o reajuste. Enquanto não tivermos propostas satisfatórias, continuaremos em greve”, afirmou.

Na terça-feira (14), os representantes do Sinteam e da Asprom-Sindical estiveram na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) para pedir novamente apoio dos parlamentares.

“Nós temos uma nova proposta para fazer ao governo, mas a mesa precisa ser reaberta. Ele diz que está preocupado com os alunos sem aula. Se estivesse preocupado mesmo, não encerraria as negociações e atendia as nossas reivindicações”, declarou a Ana Cristina Rodrigues, presidente do Sinteam.

Governador

Na segunda-feira (13) o governador Wilson Lima realizou um pronunciamento onde garantiu proposta de reajuste para os professores em 4,7%. “A proposta apresentada pelo Governo, além desse percentual, era de garantir promoção horizontal e vertical. Dobrar auxílio localidade e implementar vale-refeição e vale-transporte para professores com cadeira de 40h. Esse é o máximo que o Estado do Amazonas pôde chegar”, disse Lima.

