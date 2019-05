Grupo faz bingo para ajudar no tratamento de adolescente com câncer

Manaus - O grupo "Amigos Voluntários do Lírio do Vale" está realizando um bingo beneficente com objetivo de arrecadar fundos para ajudar nas despesas do tratamento do adolescente Gustavo Brandão de 16 anos, que sofre com um câncer de estômago. O bingo acontece no dia 19 de maio, na rua Camarão Amarelo, no bairro Lírio do Vale 1, Nº 09, Zona Oeste de Manaus.

A programação começa a partir das 18h, com diversas atrações como o DJ Nailson e o DJ Raidi Rebello. O bingo vai sortear ranchos, refrigerantes, caixas de cerveja, caixa frango, entre outros.

As cartelas estão à venda ao preço de R$ 5 e podem ser adquiridas com a organização do evento, pelos telefones (92) 99260-6656 e (92) 99393787, ou pode ir até ao local onde será realizado o bingo.

Outra forma de ajudar Gustavo é por meio da vaquinha eletrônica, basta clicar aqui e fazer sua doação.

Amigos do Voluntários do Lírio do Vale

Natural de Itacoatiara (a 270 km de Manaus), o adolescente está internado na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), na Zona Centro-Oeste, desde dezembro do ano passado.

Os pais de Gustavo têm outros 4 filhos, e estão sem trabalho e com dificuldade para se manter na capital. O dinheiro arrecadado com o bingo será usado para custos como alimentação e aluguel.

O pai do adolescente contou ao Portal Em Tempo que o filho foi diagnosticado com câncer no intestino em junho de 2018, e desde então, a família luta contra o tempo pela saúde do garoto.

Gustavo já fez duas cirurgias no abdômen, mas já apresenta metástase para o fígado, e também precisa urgente de uma bolsa de colostomia, pois está usando a mesma há sete dias.

