Em Manaus, Avenida Paraíba é bloqueada após caminhão colidir em poste

Manaus - A avenida Jornalista Umberto Calderaro, antiga Paraíba, na Zona Centro-Sul de Manaus foi interditada na tarde desta quarta-feira (15), após um acidente de trânsito. Segundo a Polícia Militar, um caminhão, que transportava uma empilhadeira, colidiu contra um poste de energia elétrica. O motorista perdeu o controle do veículo nas proximidades de um centro de compras.

Após a colisão, o poste tombou na via e o motorista ficou preso dentro do veículo, devido um fio de alta tensão que caiu em cima do caminhão.

Políciais da 16ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência e bloquearam a via para evitar outros acidentes. Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), foi acionada para retirar a vítima de dentro do caminhão, após um funcionário da Amazonas Energia desligar uma das fases que abastes a localidade. O nome do motorista não foi divulgado.

Agentes do Manaustrans trabalham na região do acidente. A orientação do órgão é que os os condutores evitem trafegar no local.

Outro caso

Há 20 dias outro grave acidente foi registrado naquela mesma área. Na ocasião envolveu um caminhão de carga e mais nove veículos, duas pessoas ficaram feridas .

O engavetamento de carros ocorreu após os veículos que trafegavam na avenida Humberto Calderaro diminuírem a velocidade, mas não conseguirem frear a tempo, o que teria causado a colisão do caminhão com a moto e os carros. Um casal que estava em uma motocicleta foi atingido por um carro na rua Belo Horizonte e um outro veículo ficou preso na lateral do caminhão.

