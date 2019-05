Família procura homem que desapareceu após sair para o trabalho

Brihan Pinheiro, jovem desaparecido desde o domingo do Dia das Mães. | Foto: Reprodução

Manaus - Os familiares de Brihan Pinheiro, de 28 anos, estão em busca de informações que os ajudem a encontrá-lo. Morador do bairro Nova Cidade, na zona Norte de Manaus, Brihan saiu para trabalhar, como mototaxista, no último domingo (12), por volta de 7h e desde então não foi mais vistou ou entrou em contato com a família.

De acordo com a irmã de Brihan, Briana Pinheiro, a família já fez o boletim de ocorrência, além de ter ido aos hospitais, delegacias e ao Instituto Médico Legal de Manaus, sem ter nenhuma informação obtida. O rapaz usava a moto do cunhado, da marca Yamaha, modelo YBRI50 Facto, ano 2016, de placas PHH3742.



Segundo a família, essa é a primeira vez que Brihan desaparece, deixando a esposa e as 3 filhas, além de toda a família em desespero em busca de informações. O celular do jovem se encontra desligado.

No momento em que saiu para trabalhar, Brihan estava usando uma calça jeans cor de vinho, camisa com listas azul, branca e vermelha, além de estar usando um tênis de cor branca.

Familia busca informações do jovem desaparecido. | Foto: Reprodução

Quem puder colaborar com informações sobre o caso, precisa entrar em contato com os servidores da Delegacia Especializada de Ordem Política (Deops) pelo número: (92) 3214-2268. Para informações direntamente com os parentes de Brihan, o coanto pode ser feito pelos números: (92) 99117-5168, (92) 99115-2766, (92) 99353-6520.



A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona Centro-Oeste de Manaus.



