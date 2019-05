Polícia Civil recupera R$ 11 mil roubados em Manacapuru e prende dupla

Delegado Rodrigo Torres, que cumpriu os mandados de prisão, na tarde desta quarta-feita (15) | Foto: Divulgação

Felipe Araújo Alves, 25 anos e Juan Rodrigues Coelho, de 20 anos foram presos no início da tarde desta quarta-feira (15), pela equipe de investigação da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru, município distante 68 quilômetros em linha reta da capital. Os mandados de prisão preventiva foram cumpridos pelo delegado Rodrigo Torres, titular da unidade policial.

De acordo com o delegado, o crime aconteceu no dia 24 de abril deste ano, por volta das 13h, em uma panificadora situada no bairro Aparecida, em Manacapuru. Os mandados foram expedidos pela juíza Aline Kelly Ribeiro, da 1ª Vara de Manacapuru.

As prisões ocorreram ao longo desta quarta-feira (15/5), nas respectivas casas onde os infratores moravam. Juan foi localizado na rua Fábio Lucena, do bairro Liberdade, e Felipe, na rua Coronel Salgado, no bairro São Francisco.

Preso Juan Rodrigues Coelho, filho do proprietário do estabelecimento roubado. | Foto: Divulgação

“No dia do crime, Juan, que é filho do proprietário do estabelecimento onde ocorreu o delito, sabia que uma funcionária iria sair do local para fazer um depósito em um banco, no valor de R$ 11 mil, que estavam em uma bolsa. Juan então planejou o roubo e convenceu Felipe e Jhonatas dos Santos Monteiro, 25, que está sendo procurado pela polícia, para executarem o delito.

Felipe Araújo Alves, 25, preso junto com Juan, por roubo. | Foto: Divulgação

No dia da ação criminosa, Juan sinalizou para Felipe quem estava com a quantia em dinheiro e, portando uma arma de fogo, Felipe subtraiu a bolsa da vítima. Jhonatas conduziu a motocicleta utilizada na fuga”, informou Torres.

Câmera de segurança do estabelecimento pegou o momento do roubo. | Foto:

Felipe e Juan foram indiciados por roubo majorado, pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Após os procedimentos cabíveis na delegacia, eles serão mantidos na carceragem da DIP de Manacapuru, à disposição da Justiça.



Disque-Denúncia

O titular da DIP de Manacapuru ressaltou que a quantia foi recuperada e devolvida ao dono. Rodrigo Torres pede o apoio da população para localizar e prender Jhonatas. “Quem puder colaborar com informações, entrar em contato pelo número 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP–AM). Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garantiu.

*Com informações de assessoria

