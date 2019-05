Detran-AM leiloa mais de 500 veículos no próximo dia 25

Manaus- O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) divulga edital para leilão de 544 veículos que estão recolhidos no pátio da autarquia, em Manaus. O segundo leilão de 2019 acontece no dia 25 de maio e será realizado em duas modalidades: presencial e online.

Dos 544 veículos que serão leiloados, 509 são motocicletas e 35 são automóveis. No dia do leilão, a pessoa que arrematar o veículo deverá efetuar o pagamento de 25% do valor. A quantia pode ser paga em espécie, cartão de débito, além do cartão de crédito que pode ser parcelado em 12 vezes com juros da operadora.

O certame será realizado pela empresa Leilões do Norte, leiloeiro selecionado após um processo de credenciamento. O leilão ocorrerá a partir das 9h do dia 25 de maio, no Manaus Plaza Centro de Convenções, localizado na avenida Djalma Batista, 2.100, nas instalações do Plaza Shopping.

Os veículos que serão leiloados foram retidos pelo Detran-AM após fiscalizações do órgão que são realizadas em todo o estado, mas que não foram retirados pelos proprietários nos prazos estabelecidos pela Resolução 623 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Inspeção

Antes do leilão, os interessados podem fazer uma inspeção visual nos veículos, na sede do Leilões do Norte, localizado na rua Nova Brasília, 72, Cachoeirinha. A inspeção ocorrerá entre os dias 21 e 24 de maio, das 8h ao meio-dia e das 13h às 16h. Não será permitida a inspeção visual no dia do leilão.

Leilão presencial

No leilão, cada veículo corresponde a um lote. Para arrematar um lote da forma presencial o interessado deverá apresentar RG, CPF e comprovante de residência. Caso o interessado seja Pessoa Jurídica (PJ), é necessário apresentar contrato social ou cópia autenticada, CNPJ, além do RG e CPF do representante.

Além da documentação, os arrematantes devem efetuar o pagamento de 25% do valor no ato. A quantia pode ser paga em espécie, cartão de débito, além do cartão de crédito que pode ser parcelado em 12 vezes com juros da operadora.

Leilão online

Para participar do leilão online, o interessado deverá fazer um cadastro no portal do leiloeiro: www.leiloesdonorte.com.br . Após preencher o cadastro, será gerado um contrato, que deve ser levado ao cartório para reconhecimento da assinatura do interessado no leilão. Após o reconhecimento da assinatura, o contrato deve ser entregue na sede do Leilão do Norte para o cadastro ser liberado. Esse procedimento deverá ser feito até um dia antes do leilão.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Detran realizou 200 testes de alcoolemia no último final de semana