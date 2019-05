Vídeo: Wilson Lima libera R$ 17 milhões para saúde no interior do AM

Manaus - O governador Wilson Lima anunciou a liberação de 17,5 milhões de reais, ao Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas (FTI) para serem destinados a investimentos na área de saúde no interior do estado. O anúncio foi feito em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (15).

Analistas ambientais do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) aproveitaram a oportunidade para reivindicar o plano de cargos e carreiras e remunerações dos servidores, corrigir a defasagem salarial e valorização de servidores.

No ano passado foi incluída uma emenda na lei orçamentária anual, que prevê a aprovação do Plano de Cargos e Carreiras. O governador se comprometeu em conversar com os servidores para tratar sobre o assunto.

Parceria com banco

A coletiva foi feita após visita técnica de representantes do Banco Alemão. O banco investiu cerca de 10 milhões de Euros na obra do novo prédio da Secretaria de Meio Ambiente do estado (Sema), por meio de uma parceria.

Os representantes do comitê executivo do governo alemão visitaram as obras como uma prestação de contas do serviço que está sendo feito no novo prédio. A parceria do banco com o Amazonas existe desde 1992.

Segundo o secretário da Sema, o novo prédio vai beneficiar o trabalho dos servidores, principalmente na questão tecnológica. A previsão é que fique pronto em setembro deste ano.

