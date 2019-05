Procon multa supermercado por venda de alimentos estragados no Flores

Manaus- Mais de meia tonelada de sementes, temperos e grãos com embalagens violadas e com condições impróprias para armazenamento foi encontrada na parte do empório a granel do supermercado Vitória, na avenida Torquato Tapajós, no bairro Flores, zona Centro-Sul. A fiscalização foi feita na quarta-feira, (15), por equipes do Procon Manaus e da Vigilância Sanitária do Município (Visa Manaus), que estiveram em uma ação conjunta no local para garantir que os produtos vendidos estivessem dentro da qualidade exigida pelos órgãos.

Todos os lotes impróprios, expostos nas prateleiras, foram imediatamente retirados do local, inutilizados e proibidos de serem comercializados.

“Nós atendemos a mais uma denúncia feita pelas redes sociais. A nossa prioridade é atender os cidadãos que nos encaminham denúncias dando uma resposta efetiva a eles e mais uma vez constatamos irregularidades e autuamos a empresa que foi fiscalizada” disse o coordenador do Procon Manaus, Rodrigo Guedes.

Outras fiscalizações serão realizadas ainda esta semana. “Essa foi mais uma parceria feita com a Visa Manaus, para que a gente possa estreitar os laços com os órgãos que protegem o consumidor para que eles não sejam lesados e não consumam eventualmente produtos que colocam em risco sua saúde e sua segurança alimentar”, finalizou Rodrigo.

