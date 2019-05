Neste sábado, GACC-AM realiza a 20ª edição da feijoada beneficente

A feijoada ocorre no próximo sábado (18), com ingresso custando R$50 reais. | Foto: Divulgação

O Grupo de Apoio à Criança e ao Adolescente com Câncer do Amazonas (GACC-AM) realiza neste sábado (18), a partir do meio dia, a sua 20ª feijoada beneficente. O evento será realizado no Clube do Trabalhador (SESI), com sorteio de brindes e a participação musical de Joci Carvalho e Banda.

Com a venda dos ingressos, o GACC-AM irá custear mais de 8.700 atendimentos mensais para 850 crianças e adolescentes cadastrados, por meio dos serviços médicos, psicológicos, pedagógicos, assistência social, nutricional e lazer.

Segundo a coordenadora de marketing do GACC-AM, Karoliny Santos, os ingressos da feijoada custam R$ 50 e crianças com idade de até 10 anos não pagam. Para adquirir antecipadamente a entrada no evento devem se dirigir à sede do GACC-AM, localizada na Avenida Domingos Jorge Velho, n° 14, bairro Dom Pedro, ou através do call center da entidade: (92) 3659-5000.

Os interessados em participar do evento também podem adquirir a entrada em um dos estabelecimentos parceiros do GACC-AM: uma das unidades da SD Sobrancelha (Manauara Shopping, Millennium Shopping, Dom Pedro, Parque 10, Shopping Ponta Negra, Vieiralves, Shopping Sumaúma e Amazonas Shopping), na Mitsubish Motors (avenida Constantino Nery, n° 2030, bairro São Geraldo), e na Casa das Correias (na Avenida Rodrigo Otávio, n° 4050, no bairro Japiim).

