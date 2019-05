Alunos do curso de fotografia do Cetam participam de oficina em Manaus

A iniciativa busca estimular a divulgação dos espaços em todo o território nacional, promovendo visitas mediadas, palestras, oficinas, exibição de filmes e outras atividades. | Foto: Michell Mello/Divulgação

Manaus - Os alunos do curso de fotografia do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) participaram, na manhã desta quinta-feira (16), da oficina “A Tradição da Lambe-Lambe”, realizada pela Secretaria de Estado de Cultura (SEC) e que faz parte da programação nacional da 17ª Semana Nacional de Museus (SNM), promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram).

O evento foi realizado no Palacete Provincial, localizado no Centro de Manaus. A atividade durou cerca de três horas, e os alunos participaram de uma palestra sobre a máquina fotográfica lambe-lambe – sua história e curiosidades –, além de participarem de uma atividade com o equipamento, bastante popular e comum no Brasil nas primeiras décadas do século XX.

A iniciativa busca estimular a divulgação dos espaços em todo o território nacional, promovendo visitas mediadas, palestras, oficinas, exibição de filmes e outras atividades. | Foto: Michell Mello/Divulgação

“Conhecemos as câmeras fotográficas expostas no Museu da Imagem e Som do Amazonas, que fica dentro do Palacete Provincial. Os alunos também prestigiaram uma palestra sobre Silvino Santos e conheceram mais sobre a parte interna da lambe-lambe, como a montagem e o diafragma”, resumiu o professor da turma e também fotógrafo Michell Mello.

O tema escolhido este ano para a Semana Nacional de Museus, que iniciou no dia 13 e vai até o dia 19, foi “Museus Como Núcleos Culturais: o Futuro das Tradições”, baseada na poesia do escritor brasileiro Paulo Leminski. A iniciativa busca estimular a divulgação dos espaços em todo o território nacional, promovendo visitas mediadas, palestras, oficinas, exibição de filmes e outras atividades.

