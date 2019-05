Sejusc oferta atendimento psicossocial e sobre violência doméstica

Serviço itinerante atenderá população no Porto do Cacau Pirêra, a partir das 9h. | Foto: Divulgação

Com atendimento psicossocial e orientações sobre violência doméstica, o Ônibus da Mulher, serviço itinerante oferecido pela Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), estará, neste sábado (18), no Distrito de Cacau Pirêra, no Porto do município, a partir das 9h.

A titular da Sejusc, Caroline Braz, destaca que o foco do Ônibus da Mulher é levar, além do atendimento social e psicológico, orientação jurídica e rodas de conversas sobre violência doméstica, informações sobre a rede de serviços da Sejusc de forma acolhedora e acessível.

“Nossa missão é, principalmente, estar cada vez mais próximo da população, levando os serviços até eles. Neste sábado, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, os profissionais também atenderão crianças e familiares que precisarem de apoio e orientação”, afirma a secretária. “A Sejusc conta com profissionais como assistentes sociais e psicólogas preparadas para um atendimento personalizado, em cabines individuais, para garantir o sigilo necessário”.

Na capital

Na quarta (15) e na quinta-feira (16), o ônibus esteve no Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, na Rua Gandu, 115, Cidade Nova, das 8h às 16h, como participante de mais uma ação de cidadania realizada pelo Governo. No local, profissionais da Sejusc realizaram abordagens de conscientização e atendimento de mulheres vítimas de violência.

Novas políticas para mulheres

Com foco na prevenção da violência doméstica e incentivo para a independência financeira, nesta gestão, a Sejusc adotou uma nova política para mulheres, com a articulação de cursos profissionalizantes e inserção no mercado de trabalho.

“Incentivamos as mulheres a serem independentes, por meio de uma política preventiva, para que possamos evitar novos casos de violência, e o primeiro passo é a conquista da independência financeira”, complementa Caroline Braz.

