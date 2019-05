Vídeo: AM tem mais de 4 mil casos de violência contra mulheres em 2019

Manaus - Diariamente muitas mulheres sofrem agressões verbais e até físicas dentro de casa. Na maioria dos casos, essas atitudes partem da pessoa que prometeu amá-la e respeitá-la.

No último dia 16 de março, Glenda Raphaela Cordeiro, de 25 anos, sofreu uma tentativa de feminicídio. O então marido, Gustavo Machado, de 37 anos, em uma crise de ciúmes em um flutuante da capital, agrediu a mulher com socos e chutes. Ela teve que se jogar no rio para não ser morta.

Também em março, um industriário de 31 anos foi preso suspeito de agredir e manter a namorada em cárcere privado por dois dias, uma adolescente de 16 anos.

Índices de violência

Só no ano passado, 18 mil casos de violência doméstica foram registrados no Amazonas, por causa disso, a Associação Amazonense do Ministério Público promoveu um encontro na última quinta-feira (16) para debater o assunto.

O objetivo do encontro é tentar diminuir os índices de violência contra a mulher que, segundo o Ministério Público do estado, tem crescido na capital. Só em 2019 foram registrados 4.150 casos e seis feminicídios no estado.

Durante o encontro, vários assuntos foram discutidos por membros dos órgãos de defesa da mulher. Para este promotor, o aumento no número de denúncias mostra o encorajamento da vítima em denunciar o agressor.

No evento também foi lançada uma corrida anual que será realizada no dia 4 de agosto, mês em que foi sancionada a lei Maria da Penha. Quem quiser participar da corrida é só entrar no site do ministério público do estado e fazer a inscrição emwww.mpam.mp.br.

