Asfalto cede e ônibus fica preso em buraco no Japiim

Manaus - Um ônibus ficou com os pneus presos em um buraco que se formou enquanto o veículo percorria pela rua Portugal, localizada no bairro Japiim, Zona Sul de Manaus, nesta sexta-feira (17). Ninguém ficou ferido.

O acidente aconteceu porque o asfalto no local estava vulnerável devido a um vazamento ocasionado pelo rompimento de uma adutora.

Um morador, que não quis se identificar, disse ao Portal Em Tempo que o ônibus atolou por volta das 4h. "Esse ônibus é responsável pelo transporte dos funcionários de uma empresa privada. O asfalto cedeu e o veículo ficou lá até às 10h30, momento em que foi retirado por outro carro” afirmou o morador.

A equipe da Águas de Manaus já está no local | Foto: Marcely Gomes

De acordo com o técnico responsável pela empresa Águas de Manaus, o rompimento da adutora iniciou por volta das 2h da manhã, mas a ocorrência só pôde ser atendida às 7h, horário que inicia o expediente dos servidores da empresa.

“Não temos o quantitativo de quantos litros de água foram perdidos, mas o problema já foi solucionado”, afirmou o servidor.

O técnico da empresa frisou ainda que as obras iniciaram após o carro ser removido do sinistro. O seguro da Águas de Manaus foi acionado para dar andamento na indenização ao proprietário do ônibus.



