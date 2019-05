Professores voltam a protestar por reajuste salarial, em Manaus

Manaus - Professores da rede Estadual do Amazonas voltaram a protestar nesta sexta-feira (17). O ato aconteceu na avenida Grande Circular, próximo ao Terminal 5. A classe pede um reajuste salarial de 15%, enquanto o Governo do Estado propõe o aumento de 4,7 %.

”Em uma assembleia geral dos professores, a proposta foi negada, por isso fizemos manifestações" disse um professor durante a manifestação | Foto: Marcely Gomes

O representante do comando de greve da Zona Leste, Lincoln da Silva, afirmou que a categoria teve uma conversa com o governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), no dia 10 de maio, onde foi apresentada uma proposta que não satisfaz as solicitações dos docentes.

"Em uma assembleia geral dos professores, a proposta foi negada, por isso fizemos manifestações, inclusive, na Assembleia Legislativa. O que a gente quer é colocar as nossas pautas nessa proposta do governador que vai ser votada pelos parlamentares estaduais”, afirmou o professor.

De acordo com os professores, após a resolução das discussões em torno do reajuste salarial, os discentes terão as aulas extras para compor a carga horária | Foto: Marcely Gomes

Ao serem questionados sobre os alunos que possivelmente possam ser prejudicados pela paralisação, a professora de história Mariane Pantoja afirmou que após a resolução das discussões em torno do reajuste salarial, os discentes terão as aulas extras para compor a carga horária.

“Os alunos vão fazer reposição de aula. E temos consciência disso e compromisso com a educação, mas não podemos ser reféns dessa situação”, disse a docente.



O comando de greve do Sindicato dos Trabalhadores de Educação do Amazonas (Sinteam) entregou na manhã desta sexta-feira (17), uma carta ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowsk | Foto: Sinteam

O comando de greve do Sindicato dos Trabalhadores de Educação do Amazonas (Sinteam) entregou na manhã desta sexta-feira (17), uma carta ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, na Assembleia Legislativa do Estado (Aleam), onde solicitaram que o ministro emita uma moção de apoio para a luta dos trabalhadores do Amazonas.

O secretário de Estado de Fazenda (Sefaz), Alex Del Giglio, afirmou que a contraproposta chega ao limite máximo do que pode oferecer à categoria em 2019.

O secretário de Estado de Fazenda (Sefaz), Alex Del Giglio, afirmou que a contraproposta chega ao limite máximo do que pode oferecer à categoria em 2019 | Foto: Marcely Gomes

O governador Wilson Lima (PSC) também disse, em um pronunciamento no dia 13 de maio, que o novo reajuste vai possibilitar aos professores receberem a data-base próxima dos 15% exigidos pela categoria.

Ele também falou que o governo continua aberto para o diálogo e que o novo reajuste foi encaminhado para aprovação na Aleam).



Leia Mais:



Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Greve dos professores da rede estadual do AM completa um mês