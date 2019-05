Bombeiros encontram corpo de pintor que caiu no rio Negro, em Manaus

Manaus - O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) encontrou o corpo do pintor Roberval Trindade da Silva, de 49 anos. Ele estava desaparecido após cair no rio Negro, na manhã desta sexta-feira (17), nas proximidades da Ponte Jornalista Phelippe Daou, popularmente conhecida como Ponte Rio Negro.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o pintor e um colega de trabalho estavam realizando um serviço de pintura em uma balsa nas proximidades da ponte. Em um determinado momento, a dupla escorregou e caiu na água.

As pessoas que estavam próximas prestaram socorro e conseguiram resgatar apenas uma das vítimas. Às 11h30, a equipe de mergulhadores dos bombeiros foi acionada.

Por volta das 12h, o corpo de Roberval foi encontrado próximo a um pontão (posto de gasolina flutuante). O corpo do pintor foi levado para o pelotão fluvial. De lá será removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Corpo de homem é encontrado boiando na orla da Ponta Negra